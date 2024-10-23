Рязанским школьникам рассказали о безопасности на дорогах

В преддверии школьных осенних каникул в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани прошла встреча учеников 6 класса школы № 1 им. В. П. Екимецкой с инспектором пропаганды Управления Госавтоинспекции по Рязанской области Анной Милешкиной, посвященная безопасности на дорогах.
Ежедневно детям и подросткам на пути в школы приходится участвовать в дорожном движении. Многие из них проходят этот путь самостоятельно. Анна Милешкина напомнила ребятам об основных правилах дорожного движения, а также о том, насколько важно их соблюдать и какие последствия могут наступить, если этого не делать.
Особое внимание было уделено важности наличия светоотражающих элементов на одежде или аксессуарах.
Это могут быть нашивки на одежде или сумках, браслеты, подвески, наклейки. При использовании светоотражателей риск ДТП с участием пешеходов заметно снижается. Применение светоотражателей позволяет водителю заметить идущих по проезжей части людей уже на расстоянии 200 метров при ближнем свете фар и на расстоянии 350 метров при дальнем свете фар, что поможет успеть снизить скорость и благополучно избежать аварийной ситуации.
Школьники приняли активное участие в профилактической беседе, посмотрели тематические видеосюжеты, обсудили различные дорожные ситуации и пообещали быть дисциплинированными и внимательными на дорогах.
В завершение встречи школьникам были вручены светоотражающие браслеты.