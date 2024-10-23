Рязанским школьникам рассказали о безопасности на дорогах

В преддверии школьных осенних каникул в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани прошла встреча учеников 6 класса школы № 1 им. В. П. Екимецкой с инспектором пропаганды Управления Госавтоинспекции по Рязанской области Анной Милешкиной, посвященная безопасности на дорогах.

— Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить одну из самых важных тем в нашей жизни — безопасность на дорогах. Каждый день миллионы автомобилей пересекают наши улицы. И только от наших действий зависит, будет ли этот путь безопасным. Помните, что ваша жизнь и здоровье — это главный приоритет. Надеюсь, что каждый из вас уйдёт с этой встречи с новыми знаниями и осознанием важности соблюдения правил дорожного движения, — подчеркнула заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России», депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

Ежедневно детям и подросткам на пути в школы приходится участвовать в дорожном движении. Многие из них проходят этот путь самостоятельно. Анна Милешкина напомнила ребятам об основных правилах дорожного движения, а также о том, насколько важно их соблюдать и какие последствия могут наступить, если этого не делать.

Особое внимание было уделено важности наличия светоотражающих элементов на одежде или аксессуарах.

— К сожалению, в темное время суток водителям бывает сложно своевременно увидеть пешехода на дороге. Чтобы не допустить аварийной ситуации, нужно сделать так, чтобы все участники дорожного движения были максимально внимательны и осторожны. А пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы, чтобы повысить свою заметность для водителей, — отметила Анна Милешкина.

Это могут быть нашивки на одежде или сумках, браслеты, подвески, наклейки. При использовании светоотражателей риск ДТП с участием пешеходов заметно снижается. Применение светоотражателей позволяет водителю заметить идущих по проезжей части людей уже на расстоянии 200 метров при ближнем свете фар и на расстоянии 350 метров при дальнем свете фар, что поможет успеть снизить скорость и благополучно избежать аварийной ситуации.

Школьники приняли активное участие в профилактической беседе, посмотрели тематические видеосюжеты, обсудили различные дорожные ситуации и пообещали быть дисциплинированными и внимательными на дорогах.

В завершение встречи школьникам были вручены светоотражающие браслеты.