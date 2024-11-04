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Рязанским предприятиям и ветеранам вручили медаль «Рязань— город трудовой доблести»

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Фото: t.me/ve_artemov

В День Народного Единства рязанским предприятиям и ветеранам вручили медаль «Рязань— город трудовой доблести». Об этом на своей странице в тг-канале написал глава городской администрации Виталий Артемов.

Первыми, кого отметили этой наградой, стали 10 организаций Рязани, являющиеся правопреемниками ведомств, работавших в городе в годы Великой Отечественной войны. Артемов отметил, что они внесли весомый вклад в Победу.

Среди награждённых медалью — правопреемник Рязанского кожзавода АО «Русская кожа», Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина (правопреемник Рязанского государственного педагогического института), Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко, ПАО завод «Красное знамя» (правопреемник Рязанского государственного деревообделочного завода).

— Медаль «Рязань – город трудовой доблести» – это большая награда. Память о подвиге рязанцев в те великие годы никогда не будет забыта, — пишет Виталий Артемов.

Рязанским предприятиям и ветеранам вручили медаль «Рязань— город трудовой доблести»
Рязанским предприятиям и ветеранам вручили медаль «Рязань— город трудовой доблести»
Рязанским предприятиям и ветеранам вручили медаль «Рязань— город трудовой доблести»
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