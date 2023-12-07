Четверг, 7 декабря, 2023
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В 2024 году рязанским бюджетникам увеличат зарплату

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Изображение Paolinio с сайта Pixabay
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В следующем году специалистам бюджетной сферы проиндексируют зарплату. На эти цели в региональном бюджете запланировано 3 миллиарда рублей, сообщила министр финансов Рязанской области Марина Наумова во время прямого эфира ЦУР.

Для учителей, врачей, младшего и среднего обслуживающего персонала и соцработников рост составит 9,8%.

Остальным бюджетникам зарплату проиндексируют в соответствии с уровнем инфляции – на 4,5%.

Ещё один фактор, который повлиял на резкий рост затрат по обеспечению зарплаты бюджетников, это рост минимального размера оплаты труда. На федеральном уровне было принято, я бы сказала, беспрецедентное решение: у нас МРОТ в следующем году составит 19 242 рубля. Рост его к текущему году – 18%. Это очень большой рост,

– отметила министр.

При этом зарплата государственных и муниципальных служащих в следующем году индексироваться не будет.

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