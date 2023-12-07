В 2024 году рязанским бюджетникам увеличат зарплату

В следующем году специалистам бюджетной сферы проиндексируют зарплату. На эти цели в региональном бюджете запланировано 3 миллиарда рублей, сообщила министр финансов Рязанской области Марина Наумова во время прямого эфира ЦУР.
Для учителей, врачей, младшего и среднего обслуживающего персонала и соцработников рост составит 9,8%.
Остальным бюджетникам зарплату проиндексируют в соответствии с уровнем инфляции – на 4,5%.
При этом зарплата государственных и муниципальных служащих в следующем году индексироваться не будет.