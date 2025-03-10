Рязанский журналист скончался в возрасте 47 лет

В воскресенье, 9 марта, в возрасте 47 лет скончался заместитель редактора ухоловской районной газеты «Колос» Игорь Щевьев. Об этом сообщает телеграм-канал ИД «Пресса».

Щевьев начал работать в редакции несколько лет назад и за этот небольшой срок сумел вникнуть в суть профессии журналиста, творчески относился к любому редакционному заданию.

Сообщается, что Игорь Анатольевич хорошо фотографировал, готовил еду, увлекался музыкой. Все задачи, за которые брался, выполнял на совесть.

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Мужчина построил дом, посадил сад, растил сына и двух дочерей, обожал свою жену. Всегда с глубоким уважением и любовью рассказывал о родителях и братьях, поддерживал их.

7info выражает соболезнования родным и близким покойного.