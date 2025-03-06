Рязанский «Завод ТЕХНО» доплатит 55 млн рублей за ошибку при подаче декларации НВОС

Рязанский «Завод ТЕХНО», специализирующийся на производстве тепло- и звукоизоляционных материалов на основе каменной ваты, добровольно перечислит более 55 млн рублей за несвоевременную подачу декларации о воздействии на окружающую среду (ДВОС) за 2023 год. Об этом сообщил директор предприятия Евгений Дивущак.

Причина доплаты

С 2019 года в России действуют новые требования в сфере охраны окружающей среды, в том числе обязательная подача ДВОС через государственную электронную систему. Предприятия второй категории, к которым относится «Завод ТЕХНО», обязаны заполнять декларацию раз в семь лет или после модернизации производства.

«В конце 2023 года мы впервые подавали декларацию. Документ был подготовлен и загружен на интернет-ресурс, но по техническим причинам процедура подачи не была завершена. Ответственный сотрудник не удостоверился в принятии документа и скрыл этот факт. Мы понимали, что за это могут последовать санкции в виде повышенной платы, и как добросовестный природопользователь приняли решение внести доплату добровольно, несмотря на то, что объём выбросов предприятия не увеличился», — пояснил Евгений Дивущак.

По его словам, сотрудники, допустившие ошибку, были выявлены и уволены после внутренней проверки.

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Экологическая ответственность

ДВОС содержит подробную информацию о количестве выбросов, сбросов, отходов производства и методах контроля. Согласно декларации за 2024 год, предприятие не увеличило воздействие на окружающую среду, что подтверждено данными независимых лабораторий и объективного контроля. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Завод регулярно проводит производственно-экологический контроль (ПЭК), включая замеры выбросов не реже двух раз в год. По собственной инициативе предприятие делает такие замеры 10 раз в год. Все исследования выполняются независимой аккредитованной лабораторией, а результаты вносятся в реестр ФГИС Росаккредитации и направляются в Росприроднадзор.

Контролирующий орган проверил и принял отчёты завода за 2023 и 2024 годы. Кроме того, программа производственного экологического контроля завода соответствует требованиям Минприроды РФ.

Экологические инициативы

За последние пять лет предприятие направило более 600 млн рублей на реализацию экологических проектов, отмечается в пресс-релизе. Завод оснащён современными очистными системами — аспирацией, фильтрацией и орошением — которые установлены на всех этапах производства. Эти установки являются неотъемлемой частью технологического процесса, без них работа основного оборудования невозможна.