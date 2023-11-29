Рязанский застройщик сохранит короткую дорогу из Соколовки в Олимпийский городок

Мэрия Рязани потребует от застройщика сохранить короткую дорогу из Соколовки в Олимпийский городок.

Ранее рязанцы жаловались, что из-за стройки они могут лишиться короткой дороги из поселка в микрорайон. Единственным путем остались бы Восточная окружная и улица Зубковой.

При содействии администрации города жители Соколовки и Олимпийского городка провели встречу с застройщиком.

Мэрия намерена организовать на время строительства технические проезды и проходы, а после окончания стройки размежевать их и оставить в собственности города.