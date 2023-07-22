На главнуюНовости Рязани 22.07.2023 17:45 Рязанский ЗАГС показал свадьбы 22 июля 7info7 ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает публиковать снимки молодожёнов. На этот раз в группе ведомства ВКонтакте появились свадьбы 22 июля. Фотографии сделаны в Рязани, Касимове, Шилове и в других уголках региона. Новости партнёров Читайте также За остановкой «Дом художника» случился пожар в подвале Самый высокий человек России приехал в Рязань на фестиваль кузнецов Пропавший в Рязанской области 15-летний подросток найден живым Отдых в Тайланде: стоимость перелёта, особенности местной валюты и такси и несколько вкусных лайфхаков В зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлёв Что нужно знать о платном обучении в вузе Виталий Артёмов проконтролирует ситуацию с благоустройством улицы Шевченко На территории бывшей свалки в Хамбушево высадят 10 тысяч сеянцев сосны Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Четыре человека погибли при прорыве трубы с горячей водой в московском ТЦ Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам. ЧП, случилось в ТЦ «Времена года». Врач-трихолог рассказала, как ухаживать за волосами летом Лето — это прекрасное время года, когда мы наслаждаемся яркими солнечными лучами и освежающей морской водой. За остановкой «Дом художника» случился пожар в подвале Возгорание удалось ликвидировать. Самый высокий человек России приехал в Рязань на фестиваль кузнецов Рост Ильина — 2 метра 25 сантиметров. Размер ноги — 55. Пропавший в Рязанской области 15-летний подросток найден живым Местонахождение подростка из Сасова не было известно с 3 июля. Отдых в Тайланде: стоимость перелёта, особенности местной валюты и такси и несколько вкусных лайфхаков Одним из востребованных и полюбившихся направлений у россиян продолжает оставаться Таиланд. В зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлёв Журавлёв погиб при украинском обстреле. На Московском шоссе из-за ДТП собирается пробка Авария произошла около автосалона Haval. Что нужно знать о платном обучении в вузе 7info рассказывает о важных нюансах платного обучения, о которых важно знать перед поступлением. Виталий Артёмов проконтролирует ситуацию с благоустройством улицы Шевченко Территорию он поручил включить в план одного из объездов города, которые проходят по выходным. На территории бывшей свалки в Хамбушево высадят 10 тысяч сеянцев сосны Высадить сеянцы сосны планируют этой осенью. Невероятный успех ждёт два знака зодиака с 23 июля по 23 августа В этот период звёзды будут им всецело сопутствовать.