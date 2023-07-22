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Рязанский ЗАГС показал свадьбы 22 июля

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ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает публиковать снимки молодожёнов. На этот раз в группе ведомства ВКонтакте появились свадьбы 22 июля.

Фотографии сделаны в Рязани, Касимове, Шилове и в других уголках региона.

Рязанский ЗАГС показал свадьбы 22 июля
Рязанский ЗАГС показал свадьбы 22 июля
Рязанский ЗАГС показал свадьбы 22 июля
Рязанский ЗАГС показал свадьбы 22 июля
Рязанский ЗАГС показал свадьбы 22 июля
Рязанский ЗАГС показал свадьбы 22 июля
Рязанский ЗАГС показал свадьбы 22 июля
Рязанский ЗАГС показал свадьбы 22 июля

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