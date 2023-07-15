Рязанский ЗАГС показал свадьбы 14 и 15 июля

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 10-месячного ребенка в Ярославле, к которому может быть причастна ее мать, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте». Тело девочки нашли в реке Которосль в Кировском районе города. Предположительно, 35-летняя женщина утопила девочку. «Ей показалось, что ее детей хотят убить. Взяла...