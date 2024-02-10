Суббота, 10 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

Рязанский ЗАГС показал фото свадеб уходящих выходных

7info7
spot_img

ГУ ЗАГС по Рязанской области опубликовало подборку свадеб, которые состоялись в эти выходные. Снимки традиционно опубликованы в официальной группе ведомства ВКонтакте и на странице руководителя Управления Елены Сорокиной.

Рязанский ЗАГС показал фото свадеб уходящих выходных
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб уходящих выходных
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб уходящих выходных
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб уходящих выходных
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб уходящих выходных
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб уходящих выходных
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб уходящих выходных

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нападения бродячих собак на беременную женщину в Ряжске

Новости Рязани
Женщина получила травмы.

Мэр Касимова прочитал стихотворение Пастернака «Быть знаменитым некрасиво…»

Культура
Сегодня в Касимове проходят «Пастернаковские чтения».

В Рязанской области резко потеплеет

Новости Рязани
Прогноз представил Гидрометцентр России.

Мошенники вымогают деньги от имени рязанского омбудсмена Епихиной

Новости Рязани
Злоумышленники действую по уже знакомой схеме в Telegram.

Между Тумой и Спас-Клепиками появилась «дорога-ёжик»

Новости Рязани
На фото видно, как дорога усыпана мелкими кочками.