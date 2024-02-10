На главнуюНовости Рязани 10.02.2024 16:51 Рязанский ЗАГС показал фото свадеб уходящих выходных 7info7 ГУ ЗАГС по Рязанской области опубликовало подборку свадеб, которые состоялись в эти выходные. Снимки традиционно опубликованы в официальной группе ведомства ВКонтакте и на странице руководителя Управления Елены Сорокиной. Отец нового главкома ВСУ Сырского обратился к россиянам Медведев признался, что испытывает омерзение к новому главкому ВСУ Соседка Сырских раскрыла шокирующую правду о главкоме ВСУ Мощнейшая за пять лет вспышка на солнце обеспокоила учёных В Касимов приехал заслуженный артист РФ Вячеслав Невинный Елена Сорокина рассказала трогательную историю знакомства рязанских молодоженов Родители главкома ВСУ Сырского до сих пор живут в России В ДТП в Касимовском районе погиб один человек