Понедельник, 8 июля, 2024

Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязанской области продолжается горячая свадебная пора. Десятки свадеб в разных уголках региона сыграли пары на неделе с 1 по 7 июля.

Снимки молодожёнов опубликовало ГУ ЗАГС по Рязанской области в своём официальном паблике. Также фото появились на личной странице ВКонтакте руководителя Управления Елены Сорокиной.

По народным поверьям, июль считается одним из самых удачных месяцев для заключения брака. Июльские семьи — счастливые и крепкие, в них царит уважение и любовь. Примечательно, что на июль, а именно на 8 число, приходится День памяти святых Петра и Февронии. В эту дату отмечают День семьи, любви и верности.

Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанская область представляет передовые разработки на выставке «Иннопром-2024»

Участник нацпроекта «Производительность труда» модернизировал производство и увеличил эффективность на 30%

58% россиян считают, что вступать в брак нужно один раз и на всю жизнь

В массовой аварии в Рязанском районе столкнулись шесть автомобилей

Группа «Отпетые мошенники» выступит на фестивале «Малина» в Рыбновском районе

Павел Малков: Особая благодарность всем, кто приближает Победу

На улице Грибоедова столкнулись два легковых автомобиля

Рязанцы пожаловались на «ужасное» состояние остановки в Лесопарке

Супруга Зеленского объявила о запуске «уроков счастья», вызвав возмущение в Сети

Рязань находится на 63 месте среди 100 российских городов в рейтинге зарплат по отраслям

Семья Агаповых из Рязани исполнила гимн «Петра и Февронии» в День семьи, любви и верности

Как худеть без диет: 7 полезных советов от фонда борьбы с артритом

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязанская область представляет передовые разработки на выставке «Иннопром-2024»

Новости Рязани
Она проходит в Екатеринбурге 8-11 июля.

Участник нацпроекта «Производительность труда» модернизировал производство и увеличил эффективность на 30%

Новости Рязани
Рязанский радиозавод модернизировал производство радиостанций стандарта DMR.

58% россиян считают, что вступать в брак нужно один раз и на всю жизнь

Новости Рязани
Россияне рассказали, как относятся к браку, какие свадебные традиции чтут и где мечтают провести первое свидание.

В массовой аварии в Рязанском районе столкнулись шесть автомобилей

Новости Рязани
В аварии пострадали три человека.

Группа «Отпетые мошенники» выступит на фестивале «Малина» в Рыбновском районе

Новости Рязани
Фестиваль пройдет 13 июля, в субботу.