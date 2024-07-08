Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели

В Рязанской области продолжается горячая свадебная пора. Десятки свадеб в разных уголках региона сыграли пары на неделе с 1 по 7 июля.

Снимки молодожёнов опубликовало ГУ ЗАГС по Рязанской области в своём официальном паблике. Также фото появились на личной странице ВКонтакте руководителя Управления Елены Сорокиной.

По народным поверьям, июль считается одним из самых удачных месяцев для заключения брака. Июльские семьи — счастливые и крепкие, в них царит уважение и любовь. Примечательно, что на июль, а именно на 8 число, приходится День памяти святых Петра и Февронии. В эту дату отмечают День семьи, любви и верности.