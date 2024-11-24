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Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные

Дата публикации

Валерия Мединская

Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться снимками молодожёнов. Фотографии пар, которые сыграли свадьбы в эти выходные, опубликованы в официальной группе ведомства ВКонтакте.

Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные
Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные
Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные
Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные
Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные
Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные
Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные
Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные
Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные
Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные
Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные
Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные
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