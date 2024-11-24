На главнуюНовости Рязани и области Рязанский загс показал фото свадеб, которые состоялись в выходные Дата публикации 24.11.2024 07:35 Валерия Мединская Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться снимками молодожёнов. Фотографии пар, которые сыграли свадьбы в эти выходные, опубликованы в официальной группе ведомства ВКонтакте. Новости рубрики Новости Рязани и области Ансамбль «Вениз» из Рязани выступил на фестивале в Сочи Фестиваль собрал более 1500 участников разных возрастов от профессионалов до любительских ансамблей. Новости Рязани и области В 2024 году в Рязанской области отремонтировали 144 км автодорог За работу в дорожной сфере за 2024 год Рязанской области вручена самая высокая отраслевая награда «Золотой каток». Новости Рязани и области Появилась информация о нападении на женщину возле ТЦ «Виктория Плаза» Инцидент произошел 14 ноября.