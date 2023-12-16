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Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов, заключивших брак на уходящей неделе

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ГУ ЗАГС по Рязанской области традиционно делится фотографиями молодожёнов, которые заключили брак на уходящей неделе. Снимки появилась как в официальной группе ведомства, так и на странице начальника ГУ ЗАГС Елены Сорокиной ВКонтакте.

Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов, заключивших брак на уходящей неделе
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов, заключивших брак на уходящей неделе
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов, заключивших брак на уходящей неделе
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов, заключивших брак на уходящей неделе
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов, заключивших брак на уходящей неделе
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов, заключивших брак на уходящей неделе
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов, заключивших брак на уходящей неделе
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов, заключивших брак на уходящей неделе

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