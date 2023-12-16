Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов, заключивших брак на уходящей неделе

ГУ ЗАГС по Рязанской области традиционно делится фотографиями молодожёнов, которые заключили брак на уходящей неделе. Снимки появилась как в официальной группе ведомства, так и на странице начальника ГУ ЗАГС Елены Сорокиной ВКонтакте.
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