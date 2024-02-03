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Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели

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ГУ ЗАГС по Рязанской области показало фото свадеб, которые состоялись на этой неделе. Снимки размещены в официальной группе ведомства, а также на странице руководителя Рязанского ЗАГС ВКонтакте Елена Сорокиной.

Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели

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