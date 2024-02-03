На главнуюНовости Рязани 03.02.2024 15:28 Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели 7info7 ГУ ЗАГС по Рязанской области показало фото свадеб, которые состоялись на этой неделе. Снимки размещены в официальной группе ведомства, а также на странице руководителя Рязанского ЗАГС ВКонтакте Елена Сорокиной. Скончалась жена главы Дагестана, уроженка Рязани Галина Меликова Радиационный шторм обрушился на Землю после мощной вспышки на Солнце Раскрыты подробности романа 11-летнего школьника с учительницей в Ленобласти Провидица Мишина заявила, что в 2024 году будет три войны Стала известна причина смерти супруги главы Дагестана рязанки Галины Меликовой Издевательства над учительницей закончились заявлением в полицию Жительницу Касимова осудили за два коррупционных преступления В Рязани на Северной окружной произошло серьёзное ДТП