На главнуюНовости Рязани и области Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели Дата публикации 18.11.2024 08:22 Валерия Мединская Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области публикует подборку снимков пар, которые сыграли свадьбу. Молодожёнов прошедшей недели показали на официальной странице ведомства, также у себя их разместила руководитель ГУ ЗАГС Елена Сорокина. Новости рубрики Новости Рязани и области Ещё один подрядчик начал вывозить грунт со стройплощадки в Борках Работы ведутся на территории строящегося ЖК «Окская стрелка». Новости Рязани и области Торговые помещения на улице Дзержинского в Рязани выставили на продажу В Рязани выставили на продажу коммерческие помещения на улице Дзержинского, где находятся магазины. Объявление появилось на сайте Avito. Новости Рязани и области В новом военном госпитале в Рязани устанавливают оборудование На объекте работает 196 человек, задействовано 29 единиц техники.