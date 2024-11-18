Понедельник, 18 ноября, 2024
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Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели

Дата публикации

Валерия Мединская

Традиционно ГУ ЗАГС по Рязанской области публикует подборку снимков пар, которые сыграли свадьбу. Молодожёнов прошедшей недели показали на официальной странице ведомства, также у себя их разместила руководитель ГУ ЗАГС Елена Сорокина.

Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов прошедшей недели
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