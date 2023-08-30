Рязанский ЗАГС планирует проводить выездные церемонии бракосочетания

ГУ ЗАГС по Рязанской области и прорабатывает возможность проведения выездных церемоний бракосочетания. Об этом 30 августа в ходе публичного отчёта сообщил курирующий ведомство заместитель председателя регправительства Артём Никитин.

Никитин рассказал: рязанский ЗАГС двигается в направлении сервисности и готов отвечать на запросы граждан. Один из таких запросов — проведение бракосочетаний вне стен учреждения, в красивых локациях.

Зампред правительства отметил, что со сменой руководства в работе ГУ ЗАГС по Рязанской области наметились позитивные изменения. С июля ведомством руководит экс-мэр Рязани Елена Сорокина.