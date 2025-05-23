Рязанский врач спас двух женщин в самолете Бали — Москва

Врач из Рязани Александр Кошкин спас двух женщин на борту самолёта, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.
События развивались на рейсе Бали-Москва, которым заведующий Территориальным центром медицины катастроф, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Кошкин возвращался с отдыха.
Одна из пассажирок почувствовала себя плохо: накануне ее укусила змея, и когда самолет поднялся в воздух, на месте укуса стал нарастать отек. Экипаж готовился к срочной посадке в Индии. Александр Кошкин провел терапию и отек спал, пациентка долетела до Москвы!
Но далее помощь понадобилась еще одной пассажирке — женщина потеряла сознание. Врач оказал всю необходимо помощь, а когда ей стало лучше, продолжал динамическое наблюдение и проводил психологическую помощь.
Грамотные действия Александра Кошкина помогли обеим женщинам долететь до Москвы, где их встречала бригада российских медиков.
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