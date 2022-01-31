Рязанский врач рассказала о течение коронавирусной инфекции

Заместитель главного врача больницы № 11 Рязани Татьяна Трунина рассказала о течение коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

ГБУ РО «ГКБ № 11» начала принимать пациентов с COVID-19 с апреля 2020 года. В настоящее время на базе стационара развернут госпиталь на 130 коек для лечения взрослых и детей с новой коронавирусной инфекцией, а за все время его функционирования пролечено более 4000 пациентов.

Врачи больницы отмечают, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация с COVID-19 остается крайне напряженной, по всем регионам регистрируется новый максимум заболеваемости за все время пандемии, высокими темпами растет заболеваемость новым вариантом вируса «омикрон». За последнюю неделю количество заболевших в поликлинике № 11 увеличилось более чем в 2,5 раза, и прирост продолжается.

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«Действительно, есть информация, что тяжелое течение „омикрона“ встречается реже, однако новый штамм распространяется стремительно — он заразнее почти в четыре раза, поэтому мы все с вами встретимся с этой инфекцией. Кроме того, хочу отметить, что данные о более легком течении „омикрона“ европейские, где заболевание протекает легче в основном за счет того, что значительная часть жителей уже привита. Хотелось бы обратить внимание нашего населения на то, что в эту волну количество заболевших будет намного больше, тяжелых и смертельных случаев может быть очень много, и, к сожалению, даже у переболевших в легкой форме мы видим серьезные последствия и осложнения», — рассказывает заместитель главного врача ГКБ № 11 Татьяна Трунина.

Как показывает практика специалистов, более 70% заболевших в России не привиты. Поэтому своевременная вакцинация и ревакцинация крайне важно — чем раньше это сделать, тем лучше. «Конечно, привитые могут заразиться „омикроном“, но, как правило, переносят инфекцию легко и без последствий. Обязательно всем заболевшим, контактным, пациентам высокого риска, лицам старше 60 лет соблюдать режим самоизоляции, избегать массовых мероприятий, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры защиты. Это, безусловно, поможет снизить риски заражения и предотвратить тяжелые случаи заболевания. Помогите себе и нам!» — призывает врач.