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Рязанский врач перечислила основные мифы о курении

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Вредные привычки представляют огромную проблему в настоящее время. Курение и употребление алкоголя – опасные вредные привычки, которые наносят непоправимый вред здоровью. К сожалению, многие люди, особенно молодежь, недооценивают вред курения и верят мифам о безвредности сигарет, которые являются запланированной дезинформацией табачной индустрии.

Первый миф «Курение помогает снять стресс». На самом деле никотин, который содержится в сигарете, способствует выбросу адреналина, поэтому у человека происходит спазм сосудов, повышается частота сердечных сокращений и повышается артериальное давление. Важно также отметить, что такие вещества, как смолы, никотин, дым и другие воздействуют на участки центральной нервной системы и способствуют замедлению их функций. Со временем у человека теряется собственная способность к расслаблению.

Второй миф «Выкуривать несколько сигарет в день безопасно». На самом же деле даже одна выкуренная сигарета может стать смертельно опасной при неудачном стечении обстоятельств. При имеющихся патологиях сердца и сосудов, о которых человек даже не догадывается, несколько выкуренных сигарет в неделю могут стать причиной внезапного инфаркта миокарда.

Третий миф «Пассивное курение не опасно для здоровья». Не существует безопасного уровня воздействия табачного дыма. При курении в окружающую среду попадает токсических компонентов гораздо больше, чем в организм самого курильщика. Доказано, что именно пассивное курение является причиной большинства случаев рака легких и заболеваний сердечно-сосудистой системы у некурящих людей.

Четвёртый миф «Курение – отличное средство для похудения». Компоненты табачного дыма способствуют тому, что повышают активность ферментов, которые участвуют в расщеплении питательных веществ. Благодаря такой активации увеличивается доза пищевых продуктов, которые подвергаются бесполезному расщеплению. Кроме того, при курении подвергаются раздражению слюнные железы, что способствует увеличению выработки слюны. Связываясь с никотином и другими компонентами табачного дыма, слюна попадает в желудок, при этом стенки желудка раздражаются, уменьшается секреция желудочного сока. Таким образом, курение способствует нарушению регуляции пищеварения.

Пятый миф «Курение – это привлекательно». В настоящее время именно некурящие люди позиционируются, как успешные люди. Курение способствует изменению внешнего вида, при этом кожа обезвоживается, недостаточно снабжается питательными веществами, приобретает сероватый оттенок. На лице появляются морщины, на зубах появляется желтый налет.

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Романова Алёна Андреевна

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