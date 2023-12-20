Рязанский врач Комарова объяснила, надо ли пользоваться зимой SPF-защитой

Позитивный тренд последних лет — люди всё чаще стали использовать в повседневной жизни средства защиты от солнца, так называемые санскрины. Но многие ошибочно полагают, что зимой они не особо актуальны, так как большую часть времени пасмурно. И это серьёзное заблуждение, о котором врач-дерматовенеролог, заведующая 1-м поликлиническим отделением Рязанского кожвендиспансера Татьяна Комарова рассказала в интервью 7info.

— Санскрин лучше применять круглогодично, — говорит медик.

Особенно этот вопрос актуален для тех, кто любит эстетическую медицину.

— Сейчас очень модным направлением является эстетическая медицина: это и мезотерапия, и введение филлеров, и разнообразные пилинги (как салонные, так и домашние). Зима — самое время для этого. Если вы любитель эстетической медицины как в салоне, так и дома, обязательно используйте солнцезащитные средства с SPF50, хотя бы некоторое время после процедуры. Особенно если вы удаляете родинки или шлифуете рубцы, — обращает внимание Татьяна Комарова.

Важно круглогодично использовать санскрины тем, чья кожа склонна к пигментации.

— Если вы отдыхаете в горах или за городом, где солнце отражается от снега и усиливает излучение, то обязательно проявите заботу о себе. В такой ситуации, как и на море, необходимо обновлять солнцезащитное средство каждые 2 часа. Ведь уже давно ни для кого не секрет, что ультрафиолет вызывает фотостарение, — заключает врач.