Рязанский врач Комарова объяснила, надо ли пользоваться зимой SPF-защитой

Позитивный тренд последних лет — люди всё чаще стали использовать в повседневной жизни средства защиты от солнца, так называемые санскрины. Но многие ошибочно полагают, что зимой они не особо актуальны, так как большую часть времени пасмурно. И это серьёзное заблуждение, о котором врач-дерматовенеролог, заведующая 1-м поликлиническим отделением Рязанского кожвендиспансера Татьяна Комарова рассказала в интервью 7info.
Особенно этот вопрос актуален для тех, кто любит эстетическую медицину.
Важно круглогодично использовать санскрины тем, чья кожа склонна к пигментации.
Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.
Время работы: 24/7
16+
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации