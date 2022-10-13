Рязанский Водоканал проводит акцию по списанию пени по долгам

«Водоканал города Рязани» с 1 октября по 31 декабря 2022 года проводит для своих клиентов акцию по списанию пени по задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

В рамках программы «Осенний марафон» жители при погашении задолженности за услуги компании включая 50% пени могут списать 50% оставшихся пени.

Должники, в отношении которых вынесены решения судов о взыскании задолженности и пени, в программе не участвуют.

Информацию можно получить через интернет-приёмную «Водоканала города Рязани» или по телефону (4912) 20-20-04.

Узнать о задолженности можно на сайте предприятия и КВЦ в Личном кабинете, а также по телефону (4912) 20-20-04.

Для участия в акции необходимо:

Оплатить задолженность и текущие начисления за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в периоде с 01.10.2022 по 31.12.2022 и 50% пени.

Написать заявление на списание оставшихся 50% пени.

Предоставить копию квитанции об оплате и свидетельство, о праве собственности на жилое помещение.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram