«Рязанский Водоканал» обновил парк спецтехники

6 декабря состоялась демонстрация новой спецтехники, поступившей в МП «Рязанский Водоканал». В осмотре машин принял участие замглавы горадминистрации Борис Ясинский.

Руководитель предприятия Николай Семёнов доложил, что на балансе «Водоканала» числится 160 единиц техники. Среди них – 40 аварийно-ремонтных машин, более80 грузовых и легковых автомобилей, 5 автобусов. Большая часть транспорта – 90-2000-х годов выпуска.

Предприятие планирует закупить ещё 23 единицы спецтехники. Часть приобретается по договору лизинга, часть – по договору поставки.

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На сегодняшний день на предприятие уже поступило 14 единиц техники: 9 аварийно-ремонтных автомобиля «Газель», 2 баровые установки, илосос, каналопромывочная машина и автобус. Кроме того, до конца декабря ожидается поставки еще 7 аварийно-ремонтных автомобиля и илососа, до конца января – крана манипулятора.

По словам Семёнова, приобретение новой техники позволит оперативно устранять аварийные ситуации, обеспечить комфортные условия работы сотрудников предприятия и повысить эффективность выполнения плановых работ.