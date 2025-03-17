Ветеран СВО Илья Булавкин из Рязани победил на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает телеграм-канал «Защитники Отечества. Рязанская область».

На первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта приехали спортсмены со всей России. Соревнования в Ханты-Мансийске проходили в пяти дисциплинах: лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде.

Ветеран СВО, рядовой, уроженец Рязанской области Илья Булавкин и подопечный филиала фонда «Защитники Отечества» принял участие в соревнованиях. Он завоевал две золотые медали в биатлоне в открытом классе (спортсмены, соревнующиеся сидя) и в лыжных гонках (спортсмены, соревнующиеся сидя).

«Соревнования – это не просто состязания, это мощный стимул и доказательство того, что человек способен на многое. Я благодарен за возможность участвовать и показать, что ограничения существуют только в наших головах», — сказал Илья Булавкин, ветеран СВО. Реклама

Поздравляем Илью с победой! Своим мужеством и целеустремленностью он вдохновляет многих рязанцев.