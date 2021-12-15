Рязанский ведущий назвал 5 правил новогоднего корпоратива

Накануне Нового года опытный рязанский ведущий деловых и впечатляющих событий Дмитрий Веселов поделился рекомендациями по организации проведения праздничных корпоративов.
Второе правило — готовиться к корпоративу следует заранее. Чем больше коллектив, тем раньше надо начинать искать площадку будущего торжества. По мнению Веселова, быстро организовать новогодние торжества могут крупные отели:
Третье правило — оставить заботу о мероприятии профессионалам.
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Четвертое правило — праздник должен быть персонализирован.
Пятое и последнее правило — тщательно выбирать ведущего праздника. Он должен подходить вашему коллективу и в точности выполнить задачу: познакомить, объединить участников праздника:
Дмитрий Веселов — рязанский ведущий деловых и впечатляющих событий, проводил мероприятия с более чем тремя тысячами участников в Москве, Казани, Сочи и Новосибирске.
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