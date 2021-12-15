Рязанский ведущий назвал 5 правил новогоднего корпоратива

Накануне Нового года опытный рязанский ведущий деловых и впечатляющих событий Дмитрий Веселов поделился рекомендациями по организации проведения праздничных корпоративов.

— Первое правило, нужно дать себе и коллективу прочувствовать дух новогоднего торжества, расслабиться. Каким бы уютным ни был офис, он был и остается рабочим местом и полностью отвлечься сотрудникам не получится, да и чисто технически устроить праздник в офисном или рабочем помещении бывает сложно, — пояснил Дмитрий Веселов.

Второе правило — готовиться к корпоративу следует заранее. Чем больше коллектив, тем раньше надо начинать искать площадку будущего торжества. По мнению Веселова, быстро организовать новогодние торжества могут крупные отели:

— у них есть «пакетные предложения”, где собрано все необходимое для праздника: хорошая кухня, профессиональные официанты, функциональные помещения и обширный опыт. Например, в рязанском «Старом Городе» есть несколько ресторанов в различном стиле — от старорусского до классического.

Третье правило — оставить заботу о мероприятии профессионалам.

— Специфика новогоднего корпоратива в том, что весь коллектив, включая руководство, хочет наконец-то отдохнуть. Участникам стоит позаботиться о своем образе, костюме, вечернем макияже или парфюме, а с техническими вопросами торжества, анимацией и интерактивами лучше справятся те, для кого развлекать людей это профессия

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Четвертое правило — праздник должен быть персонализирован.

— Торжество для сотрудников банка и IT-компании может быть разным. Всегда будьте готовы поделиться информацией о себе и специфике вашей компании, даже если в планах просто ресторанная программа. Так событие станет личным и гостям будет приятнее, когда к ним обращаются по имени или, например, будут знать об их увлечениях. Место будущего праздника само по себе создает атмосферу. Под задуманный формат новогоднего корпоратива можно подобрать подходящий зал. Например, умеренно строгое, стильное, светлое помещение зала «Вена» подойдет для небольшого офисного коллектива. Для более масштабного новогоднего праздника лучше подойдет зал «Старого Города» «Рязань»: там есть и сцена для анимации, и необходимое звуковое и видео оборудование, — пояснил Веселов.

Пятое и последнее правило — тщательно выбирать ведущего праздника. Он должен подходить вашему коллективу и в точности выполнить задачу: познакомить, объединить участников праздника:

— Ведущий — это лицо и голос вашего события.

Дмитрий Веселов — рязанский ведущий деловых и впечатляющих событий, проводил мероприятия с более чем тремя тысячами участников в Москве, Казани, Сочи и Новосибирске.