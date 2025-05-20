Рязанский ТЮЗ представит «Анну Снегину» в усадьбе Лидии Кашиной в Константиново

Артисты Рязанского ТЮЗа представят «Анну Снегину» (12+) в усадьбе Лидии Кашиной в Константиново. Об этом сообщил директор музея-заповедника Сергея Есенина Вячеслав Журавлев в эфире телеканала ТКР.
Показы «Анны Снегиной» пройдут в конце августа. Спектакль войдет в программу мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения Есенина. Кроме постановки посетителей родины поэта ждут караоке-концерт на стихи Есенина, поэтические вечера, квартирник в Доме молодежи, вечер с участием актеров театра «Переход» и многое другое. В июле в каретном дворе начнет работу выставка-расследование гибели Сергея Есенина (6+).
Директор музея анонсировал реконструкцию дома Лидии Кашиной и новую билетную систему, которая начнет работать с июня 2025 года.
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