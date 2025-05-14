Рязанский театр кукол представил афишу на май

Рязанский театр кукол приглашает рязанцев и гостей города на майские спектакли. Зрителей ждет приключение по множеству волшебных миров.

«Комедия DELL ARTE» (12+)

Когда: 14 мая в 19:00

Странствия добродетельного Дерамо по волшебным землям длились несколько лет, а в его сказочном государстве власть перешла в руки шутов. Мы и сами поражены до глубины души! Какие невероятные перемены!

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Пьеса Гоцци «Король-олень» повествует о благородном монархе, который не доверял ни женщинам, ни своим чувствам. Желая жениться, он опасался ошибиться в выборе. Многие мечтают стать королевой, и почти невозможно понять, кто любит правителя, а кто – его положение. Магический «детектор лжи» помогает раскрыть правду, но у этого инструмента есть побочный эффект: как философский камень, он преобразует саму суть вещей.

Пока Дерамо искал истину, его слуги, актеры и проказники, нашли свое призвание, и теперь в королевстве царит настоящий карнавал! Как это произошло?

Спектакль претерпевал удивительные изменения. Во-первых, был проведен настоящий кастинг, что само по себе необычно. Во-вторых, потребовалась новая редакция, которую режиссер выполнил с энтузиазмом. В-третьих… Под маской можно спрятать лицо, но не чувства, поэтому на сцене теперь царит полная свобода творчества и любовь. Приходите и убедитесь сами!

«Красная шапочка» (0+)

Когда: 17 мая в 12:00

Восхитительное, яркое и самобытное музыкальное представление в форме обучающего урока, созданное по мотивам одной из наиболее популярных детских сказок, идеально подходит для юных зрителей, делающих первые шаги в мир театрального искусства!

«Серебряное копытце» (0+)

Когда: 18 мая в 10:00

Сказки пришли к нам из древности. Сначала их повествовали сказители, а позднее писатели записали их. Под каждой обложкой скрывается целый мир. Книга распахивается, и…

«Кошкин дом» (0+)

Когда: 18 мая в 12:00

На основе волшебной пьесы о заносчивой Кошке поставлен спектакль, полный красок, музыки и зрелищности, несущий в себе урок и трогающий сердца. Повествование о судьбе и взаимоотношениях в семье состоятельной тетушки и ее несчастных родственников начинается с печальных моментов, проходит через полосу разочарований и тяжелых испытаний, а завершается прекрасным и гармоничным финалом. Как и в самой жизни, в этой постановке мы наблюдаем, как «.. всё пройдет неспешно, что в мире свято, что в нем грешно..», чтобы еще раз подчеркнуть важность сострадания, которое ценится выше многого другого в этом мире.

«Мойдодыр» (0+)

Когда: 24 мая в 12:00

Волшебный вихрь историй и стихотворений Корнея Чуковского, развернувшийся в тени Чудо-дерева, наполнит сердца весельем и подарит прекрасные эмоции.

Возможно, сегодняшние ребята и не знакомы с диковинным умывальником «мойдодыр», однако само название явно указывает на его функцию: умывать, да так тщательно, что до дыр! А разворачивается это действие в стране фантазий и детского счастья, под ветвями Чудо-дерева.

«Теремок» (0+)

Когда: 25 мая в 12:00

Захватывающее, полное музыки и ярких красок представление о настоящей дружбе, честности и отваге! В теремке царила идиллия и покой, пока коварные и могущественные лесные злодеи – Лиса, Волк и Медведь – не решили нарушить мирную жизнь.

«Золушка» (6+)

Когда: 31 мая в 12:00

Неумолимый бег времени не властен над вечной историей Золушки. В XXI веке эта сказка о скромной и работящей девушке по-прежнему покоряет сердца своим волшебным сюжетом, триумфом справедливости, воплощенной мечтой и традиционным счастливым концом. Бесчисленные вариации сказок Перро и братьев Гримм, опера Россини, балет Прокофьева, трогательные мультфильмы и любимые киноленты – все это свидетельствует о неугасающей популярности Золушки.

Киносценарий Евгения Шварца, созданный семьдесят лет назад, остроумен и увлекателен. Именно его взял за основу режиссер Валерий Шадский, чтобы вместе с художником Захаром Давыдовым и композитором Альбиной Шестаковой создать захватывающее сказочное пространство, наполненное гармонией и музыкой.