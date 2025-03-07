Рязанский театр кукол поделился афишей на апрель

Рязанский кукольный театр приглашает всех желающих окунуться в волшебный мир представлений, дарящих яркие впечатления и детям, и взрослым. В апрельской афише зрителей ждет множество увлекательных спектаклей, каждый из которых перенесет в неповторимую страну сказок и грез.

«Сон в летнюю ночь» (16+)

Когда: 2 апреля в 19:00

Мне приснился такой сон, который невозможно рассказать никому. Мне снилось, что я был… это трудно описать! Эти строки принадлежат одному из персонажей самой сложной и многослойной комедии Шекспира — «Сон в летнюю ночь». Как бы ни были искренни остальные герои, они не выразят больше. О чем можно говорить, если между строк скрыта такая физическая и метафизическая реальность, что голова кружится? Этот текст кажется специально написанным для театра кукол, а хаос, царящий в пьесе, — не более чем иллюзия. Одна из многих…

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В комедии Шекспира представлены несколько уровней.

Четверо молодых влюбленных убегают из города, где их чувства обречены на поражение. Их путь пролегает через лес, принадлежащий «волшебным созданиям».

Здесь нечисть как раз отмечает летнее солнцестояние. Это самая короткая ночь в году. На закате границы между эпохами и мирами стираются, и пока солнце не взошло, возможно все. Изменить судьбу, маску, роль, пережить катастрофическое падение или возвыситься, как герои древних мифов.

На краю зачарованного леса местные мастера разыгрывают одну из таких историй из поэмы Овидия «Метаморфозы». Их спектакль станет свадебным подарком для властителей города, где страсть под запретом. В результате трагедия превращается в фарс.

В темноте меняются жанры, чувства и сама природа. В «Сне…» персонажи видят все оттенки любви, но зрители свободны выбирать, как далеко следовать за ними. Игра, иллюзия или…

«Мэри Поппинс» (6+)

Когда: 5 апреля в 12:00

Спектакль-утешение, спектакль-радость, спектакль-вихрь. Прежде чем все станет на свои места, вас окутывает легкий ветерок весны, музыки и чуда. Авторы гарантируют полеты в мечтах и реальности, аттракционы и танцевальные ритмы, средство от скуки и нотки веселья на десерт.

«Серёжа Есенин» (6+)

Когда: 5 апреля в 18:00

Есенин на протяжении всей жизни нёс в себе воспоминания о детстве, оставаясь внутри себя чувствительным и ранимым ребёнком. Он переживал падения, но вновь поднимался и продолжал мечтать о безупречном мире, веря в будущее своей страны и в то, что Родина обретёт счастье. Как дитя, он доверял людям и стремился к их любви. Он сломался в тот момент, когда его внутренний ребёнок утратил веру и надежду.

«Как научить дракона летать» (0+)

Когда: 6 апреля в 10:00

В этот день зрителей ждёт веселая история о дракоше, который не любит летать во время дождя. Первая часть спектакля покажет, как маленький городок столкнулся с непогодой, и как дракон решает переждать ливень. Эта комичная и трогательная история научит детей важным урокам о дружбе и смелости.

«…и наказание» (16+)

Когда: 10 апреля в 19:00

В этом представлении зрители смогут взглянуть на известное произведение новыми глазами и стать свидетелями того, как текст оживает на сцене. Новое прочтение поможет заново взглянуть на великую классику.

«Синяя борода» (16+)

Когда: 11 апреля в 19:00

Сказка, полная правды о любви. Вопреки страхам, ожиданиям и самой смерти. Зрелищная постановка с артистами, куклами и живым музыкальным сопровождением. Только для взрослой аудитории.

«Букашечки» (0+)

Когда: 12 апреля в 12:00

Сцена лучше многих микроскопов и функционирует как радиопередатчик без помех. Заметили? Когда свет в зале гаснет, и спектакль еще не начался, на душе становится тихо, словно в безветренную ночь в летнем саду. В этой тишине театра слышится биение сердца и шепот вдохновения.

Стоит лишь изменить угол восприятия — и мир вокруг заиграет новыми красками. Присмотритесь и прислушайтесь: жуки, гусеницы, бабочки, светлячки и прочие обитатели этого крошечного пространства откроют все свои секреты, а также поделятся с вами своими тайнами. Полчаса общения с этой удивительной природой создадут незабываемые моменты для самых маленьких и для всех взрослых. Микромир представляет живой концерт! Ваше место — в первых рядах!

«Крошка Енот» (0+)

Когда: 12 апреля в 12:00

Величественная полная Луна восходит над обширным Лесом. При её серебряном свете тени в лесной чаще становятся глубокими и темными, словно горький шоколад. Вы слышали историю о смелом малыше? Видели мультфильм? Кукольный театр приглашаем вас стать частью сказки, оказаться в самом центре ночного Леса. Крошку Енота ждет длинный путь. Он вырастет, станет сильным и счастливым в этом огромном и удивительном мире.

«Закулисье» (0+)

Когда: 12 апреля в 14:00

Вашими спутниками будут настоящие Стражи Театра…

Они прекрасно знакомы с нашим театром, искренне его обожают и с лёгкостью откроют вам дверь в мир фантазий и волшебства, туда, где обитают куклы!

Вы посетите театральный музей, цеха по изготовлению костюмов, декораций и бутафории, сможете заглянуть за кулисы сцены. Уникальные театральные механизмы и традиции, профессиональные секреты и знаменитые постановки — вас ждет захватывающая история о мире, который в основном остаётся невидимым для зрителей. Однако наибольший интерес представляет, безусловно, посещение куклохранилища. Кто знает, возможно, именно вам суждено стать профессиональным кукловодом.

Экскурсия за кулисы — это не просто рассказ, а настоящая игра, путешествие, захватывающее приключение и мастер-класс — в удивительном мире театра кукол!

«Красная шапочка» (0+)

Когда: 13 апреля в 10:00

Восхитительное, яркое и самобытное музыкальное представление в форме обучающего урока, созданное по мотивам одной из наиболее популярных детских сказок, идеально подходит для юных зрителей, делающих первые шаги в мир театрального искусства!

«Каштанка» (6+)

Когда: 13 апреля в 12:00

Юная рыжая собака, известная как Каштанка, лишается своего хозяина, плотника Луки. Одинокая посреди огромного города в студеную зимнюю ночь, она не способна отыскать путь обратно. Изголодавшуюся, дрожавшую от холода собаку находит и спасает цирковой артист – месье Жорж.

У нее теперь – новое имя и иная жизнь: в сытости и тепле. Мягкий лежак, хорошие товарищи и даже «артистическая карьера». Но в грезах, по ночам, Каштанке грезятся прежние владельцы. Какое решение примет ее верное сердце? Остаться в цирковом шатре или вернуться в мастерскую?

«Серебряное копытце» (0+)

Когда: 19 апреля в 10:00, 19 апреля в 12:00

Сказки пришли к нам из древности. Сначала их повествовали сказители, а позднее писатели записали их. Под каждой обложкой скрывается целый мир. Книга распахивается, и…

«Комедия DELL ARTE» (12+)

Когда: 22 апреля в 19:00, 23 апреля в 19:00

Странствия добродетельного Дерамо по волшебным землям длились несколько лет, а в его сказочном государстве власть перешла в руки шутов. Мы и сами поражены до глубины души! Какие невероятные перемены!

Пьеса Гоцци «Король-олень» повествует о благородном монархе, который не доверял ни женщинам, ни своим чувствам. Желая жениться, он опасался ошибиться в выборе. Многие мечтают стать королевой, и почти невозможно понять, кто любит правителя, а кто – его положение. Магический «детектор лжи» помогает раскрыть правду, но у этого инструмента есть побочный эффект: как философский камень, он преобразует саму суть вещей.

Пока Дерамо искал истину, его слуги, актеры и проказники, нашли свое призвание, и теперь в королевстве царит настоящий карнавал! Как это произошло?

Спектакль претерпевал удивительные изменения. Во-первых, был проведен настоящий кастинг, что само по себе необычно. Во-вторых, потребовалась новая редакция, которую режиссер выполнил с энтузиазмом. В-третьих… Под маской можно спрятать лицо, но не чувства, поэтому на сцене теперь царит полная свобода творчества и любовь. Приходите и убедитесь сами!

«Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+)

Когда: 29 апреля в 19:00

Это первый спектакль в мире, созданный по мотивам произведения Чингиза Айтматова для театра кукол.

Кириск ещё мальчик, и его устами ещё слышен материнский голос. Неизвестно, станет ли он опорой для своего рода. Так определено судьбой, так передаётся из поколения в поколение. Но станет ли это реальностью?

Ответа не даст никто, кроме моря.