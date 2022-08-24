Рязанский театр кукол открывает сезон премьерой «Сон в летнюю ночь»

Спектакль по мотивам одной из самых весёлых и красивых пьес Шекспира покажут зрителям 30 и 31 августа.

Комедия представит два мира – мир людей и мир «волшебного народа», владеющего секретами природы и магии. А что такое любовь, если не стихия?

В середине лета, в самую короткую ночь в году, граница между двух миров исчезает, и герои встречаются в зачарованном лесу, где не существует времени, а вечный праздник не прекращается.

Уильям Шекспир и его современники верили в реальность этого места. Там и сейчас звучит музыка, господствуют юность и радость.

Режиссёр спектакля – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда («И НАКАЗАНIЕ…», «Снился мне сад…», «Женитьба», «Айболит», «Король-Олень», «Маленькие трагедии»).

Хореограф – Алексей Ищук («Женитьба», «Король-Олень», «Маленькие трагедии»).

Художники: Анна Репина («Каштанка», «Гуси-лебеди», «Крошка-Енот», «Маленькие трагедии») и Лариса Микина-Прободяк («Айболит», «Золоченые лбы»).

«Такой сон мне приснился, что его ни один человек рассказать не сможет», – признался один из главных героев спектакля.

А вот кукла может всё! Конечно, с помощью человека.

Премьера получается масштабной и зрелищной: шекспировский текст идеально подходит для такого театра. Постановка изобилует пластикой, музыкой и… магией.

Пока театр готовится к премьерным показам, вашему вниманию – фоторепортаж с репетиций.

Возрастное ограничение 16+