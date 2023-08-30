Среда, 30 августа, 2023
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Рязанский театр драмы провел собрание коллектива в преддверии нового сезона

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Художественный руководитель Борис Лагода рассказал о премьерах 236-го театрального сезона и представил нового артиста театра.

На собрании директор театра Семен Гречко поблагодарил коллектив за работу в предыдущем юбилейном 235-м сезоне и поделился с артистами и сотрудниками театра планами на предстоящий 236-ой сезон.

Зрителей театра ждет ряд премьер:

  • 29 сентября состоится премьера спектакля «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды, режиссер — Арсений Кудря;
  • 1 октября – премьера экспериментального спектакля малой формы «Двое в поле», режиссер – Никита Московой-Руссо;
  • 20 октября зрителей приглашают на премьеру спектакля «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова, режиссер — Борис Лагода;
  • 26 января театр покажет спектакль «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя, режиссер — Максим Ларин.

Помимо создания новых постановок и показа спектаклей на основной и малой сценах театра, труппа театра отправится на гастроли в другие города:

  • с 7 сентября по 10 сентября в Иваново в рамках обменных гастролей с Ивановским музыкальным театром;
  • с 7 декабря по 10 декабря в Минск в рамках обменных гастролей с Белорусским музыкальным театром.

Спектакль «Доходное место» по пьесе А.Н. Островского покажут на фестивалях «Дни Островского в Костроме» и «Белая Вежа» в Бресте.

В мае и июне 2024 года у театральной труппы пройдут гастроли по Ростовской области в Таганроге, Ростове-на-Дону и Новочеркасске. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» рязанский театр драмы готовит заявки на обменные гастроли с Магнитогорским академическим драматическим театром им. Пушкина. Также театр планирует участие в заявочной кампании фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» на гастроли по Белгородской и Курской областям.

12-19 ноября в театре пройдет VIII Международный театральный фестиваль «Свидания на Театральной».

Также свои работы на рязанской сцене представят коллективы из Астрахани, Иванова, Саранска (Мордовия), Омска, Пензы, Вологды, Челябинска, Нижнего Тагила, Москвы и Петропавловска (Казахстан).

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