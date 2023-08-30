Рязанский театр драмы провел собрание коллектива в преддверии нового сезона

Художественный руководитель Борис Лагода рассказал о премьерах 236-го театрального сезона и представил нового артиста театра.

На собрании директор театра Семен Гречко поблагодарил коллектив за работу в предыдущем юбилейном 235-м сезоне и поделился с артистами и сотрудниками театра планами на предстоящий 236-ой сезон.



Зрителей театра ждет ряд премьер:

29 сентября состоится премьера спектакля «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды, режиссер — Арсений Кудря;

1 октября – премьера экспериментального спектакля малой формы «Двое в поле», режиссер – Никита Московой-Руссо;

20 октября зрителей приглашают на премьеру спектакля «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова, режиссер — Борис Лагода;

26 января театр покажет спектакль «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя, режиссер — Максим Ларин.

Помимо создания новых постановок и показа спектаклей на основной и малой сценах театра, труппа театра отправится на гастроли в другие города:

с 7 сентября по 10 сентября в Иваново в рамках обменных гастролей с Ивановским музыкальным театром;

с 7 декабря по 10 декабря в Минск в рамках обменных гастролей с Белорусским музыкальным театром.

Спектакль «Доходное место» по пьесе А.Н. Островского покажут на фестивалях «Дни Островского в Костроме» и «Белая Вежа» в Бресте.



В мае и июне 2024 года у театральной труппы пройдут гастроли по Ростовской области в Таганроге, Ростове-на-Дону и Новочеркасске. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» рязанский театр драмы готовит заявки на обменные гастроли с Магнитогорским академическим драматическим театром им. Пушкина. Также театр планирует участие в заявочной кампании фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» на гастроли по Белгородской и Курской областям.



12-19 ноября в театре пройдет VIII Международный театральный фестиваль «Свидания на Театральной».



Также свои работы на рязанской сцене представят коллективы из Астрахани, Иванова, Саранска (Мордовия), Омска, Пензы, Вологды, Челябинска, Нижнего Тагила, Москвы и Петропавловска (Казахстан).