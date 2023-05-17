Рязанский театр драмы примет участие в XV Международном фестивале «Славянские театральные встречи»

Рязанский театр драмы примет участие в XV Международном фестивале театрального искусства «Славянские театральные встречи».

18 мая на сцене Гомельского областного драматического театра Рязанский театр драмы представит на суд зрителей, членов жюри и театральных критиков современную комедию по пьесе белорусского драматурга Влады Ольховской «6 утра, американо» (16+). Режиссер Олег Лабозин.

Наш спектакль о том, что порой приходится отказываться от своей любви, потому что она не нужна тому человеку, которого ты любишь. И тогда надо «убить» в себе любовь, ради возможности будущего счастья. Только счастье каждый понимает по-своему… Или заменяет счастье стабильностью и предсказуемостью, потому что, оказывается, нужно найти в себе смелость, чтобы без оглядки на чьё-либо мнение, всем своим существом броситься в безумное, непредсказуемое приключение — любовь.

Международный фестиваль театрального искусства «Славянские театральные встречи» ведет свою историю с 1983 г. Изначально был ориентирован на восстановление общего театрального пространства. Форум призван содействовать укреплению и развитию творческих взаимосвязей между театральными коллективами постсоветского пространства, возникновению новых контактов между театральными деятелями, взаимообогащению театральных культур братских государств.

В 2023 г. Международный фестиваль «Славянские театральные встречи» пройдет под девизом «Театр – миру. Мир театру!»