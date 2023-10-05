Четверг, 5 октября, 2023
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Рязанский театр драмы представил постановку-эксперимент «Двое в поле»

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В Рязанском театре драмы прошла генеральная репетиция притчи-абсурда режиссёра Никиты Москового-Руссо «Двое в поле». Постановка адаптирована под малую сцену театра и в камерной атмосфере подводит зрителей к большим душевным откровениям и философским размышлениям.

В спектакле задействованы лишь три актёра: Вячеслав Мельник, Дмитрий Рахманин, Денис Чистяков. Несмотря на небольшой численный состав артистов, они очень точно, красочно и эмоционально, смогли воплотить замысел автора. Он обращает внимание зрителей на важность развития развиваться и духовного роста.

В своей работе режиссёр тонко подчёркивает приоритет глубокого осознания смысла жизни и примитивности наших материальных потребностей. Они мелочь по сравнению с задачами, которые ставит перед нами судьба.

Вся задумка пьесы передаётся довольно необычно. Постановка делится на четыре части, каждая из которых имеет своё название, каждое из них появляется на экране сцены. Весёлые, юморные диалоги переплетаются с философскими и иногда абсурдными. Где-то можно услышать неочевидные слова, над которыми мы просто не задумываемся.

Соединяя все воедино все части, спектакль затрагивает вопросы осмысления существования человека на земле, жизни и страха смерти, поиска направления, по которому нужно идти, обретения финальной цели и сложности морального и духовного выбора. Настроение во многом передаётся с помощью музыки и освещения.

Рязанский театр драмы представил постановку-эксперимент «Двое в поле»
Рязанский театр драмы представил постановку-эксперимент «Двое в поле»
Рязанский театр драмы представил постановку-эксперимент «Двое в поле»
Рязанский театр драмы представил постановку-эксперимент «Двое в поле»
Рязанский театр драмы представил постановку-эксперимент «Двое в поле»

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