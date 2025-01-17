Рязанский театр драмы представил афишу на февраль

В феврале Рязанский театр драмы приглашает рязанцев и гостей города в удивительное путешествие в мир театрального искусства.

«Дочь пирата» (0+)

Когда: 1 февраля в 14:00, 2 февраля в 12:00

Эта история о далёком времени, когда на море плавали не туристы, а пираты. На одном пиратском корабле живёт маленькая девочка Лили с отцом, грозным капитаном Жанном. У Лили нет мамы, но есть любимая кукла, которая всегда рядом. Вместе они бороздят моря и океаны, где поджидают добычу голодные и любопытные акулы, и девочка переживает волнующие приключения, полные опасностей и дружбы.

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Спектакль-променад «Дух театра» (12+)

Когда: 1 февраля в 15:00, 2 февраля в 15:00, 8 февраля в 15:00, 9 февраля в 15:00, 15 февраля в 15:00, 16 февраля в 15:00, 22 февраля в 15:00, 23 февраля в 15:00

С 1 по 23 февраля на сцене театра пройдет уникальный спектакль-променад «Дух театра». Это интерактивное мероприятие, в котором зрители не только наблюдают за происходящим, но и активно участвуют в театральном действии. Аудио сопровождение в стереонаушниках создаст эффект полного погружения, позволяя каждому прочувствовать внутреннюю жизнь театра.

«Знатоки женского сердца» (16+)

Когда: 1 февраля в 18:00, 2 февраля в 18:00, 8 февраля в 18:00, 14 февраля в 19:00

Все события, происходящие на сцене, сосредоточены на одном – наивном, но очень точном взгляде на женщину. «Можно ли подозревать, что в ней таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки? На жалкие обрывки».

«Зажги чайник» (16+)

Когда: 5 февраля в 19:00, 11 февраля в 19:00, 26 февраля в 19:00

Спектакль по ранней пьесе Гарольда Пинтера «The Dumb Waiter». Название «Зажги чайник» символизирует простой предмет быта, который становится катализатором глубокого и многопластового конфликта. Пинтер оставляет своей пьесе пространство для интерпретации, побуждая зрителей самим найти разрешение на поставленные вопросы. Однако авторы спектакля предлагают несколько вариантов завершения конфликта, что даст каждому зрителю интерпретировать эту историю по-своему.

«Утиная охота» (16+)

Когда: 06 февраля в 19:00, 13 февраля в 19:00

Созданная в семидесятых годах XX века, последняя пьеса Вампилова мастерски исследует тему человеческой судьбы, построенной без глубокого осознания смысла жизни и сосредоточенной лишь на материальных ценностях.

Главный герой — удивительный человек, который мог бы воспользоваться всеми возможностями, предоставленными ему судьбой, но вместо этого разрушает всё вокруг себя. Он вступает в конфликты как на работе, так и в личной жизни, его ничего не радует, и, в конечном итоге, он приходит к осознанию бессмысленности своего существования. На первый взгляд, он кажется свободным, оригинальным, общительным и беспрепятственно продвигающимся по жизни, ведь всё удаётся ему легко. Но что же не так в его жизни?

«Женитьба» (12+)

Когда: 7 февраля в 19:00

Спектакль затрагивает важные моменты в жизни каждого человека, когда требуется принять серьёзные решения. Общество диктует необходимость статуса и ответственности, и, откладывая выбор, мы сталкиваемся с все возрастающими трудностями. Главный герой, Иван Кузьмич, понимает, что пора создавать семью, и начинает готовиться к этому: нанимает сваху и подбирает невесту. Но, столкнувшись с процессом смотрины и возникающей взаимной симпатией, он задается вопросом, а действительно ли готов к таким переменам.

«Волшебные сны Кузьмы» (6+)

Когда: 8 февраля в 14:00, 9 февраля в 14:00

В одной маленькой деревне жил-был Кузьма. У него была прекрасная жена и умная дочь, которая всегда была готова помочь. Они жили счастливо и дружно, пока не возникла одна история, которая изменила их жизнь.

Однажды Кузьма стал завидовать своему соседу: у того было много сундуков, полных сокровищ, и новый, уютный дом. Зависть заполонила его мысли, и он начал горько вздыхать от тоски. В этот момент, словно из ниоткуда, появился старичок — не простой, а волшебный, обладающий удивительными способностями. С этого мгновения жизнь Кузьмы превратилась в настоящую сказку.

«Волшебник Изумрудного города» (6+)

Когда: 9 февраля в 12:00

«Волшебник Изумрудного города» — это замечательная сказка Александра Волкова, рассказывающая о приключениях маленькой девочки по имени Элли и её верной собачки Тотошки. Однажды, во время сильной грозы, Элли оказалась в чудесной стране, где ей необходимо было помочь трем существам осуществить их заветные мечты, чтобы вернуться домой. На этом пути она встретит Страшилу, Железного Дровосека и Льва, а также познакомится с удивительными жителями волшебного королевства. Но девочке нужно найти способ вернуться домой.

«Мы не одни, дорогая!» (16+)

Когда: 9 февраля в 18:00

Комедия разворачивается в элегантной лондонской квартире успешного книгоиздателя, где работает модный дизайнер интерьеров. Дизайнер сталкивается с затяжными сроками завершения проекта и не спешит покинуть квартиру, что вызывает вопросы о причинах его задержки. Что же связывает его с этим местом? Интрига нарастает, и зрители вместе с героями погружаются в комедийные перипетии.

«История любви» (12+)

Когда: 12 февраля в 19:00

Они встретились в университете. Он был студентом Гарварда, звездой хоккейной команды и сыном богатого бизнесмена. Она училась на факультете искусствоведения, увлекалась музыкой и была beloved дочерью отца, который работал булочником. Между ними возникла настоящая любовь, и вскоре они поженились. Однако через несколько лет она трагически ушла из жизни.

«Вишневый сад» (12+)

Когда: 15 февраля в 18:00

Вернувшись из далеких странствий, молодая и по-прежнему привлекательная Раневская знает с самого начала, что имение обречено — она прибыла лишь для того, чтобы попрощаться с ним.

Старшее поколение не смогло сохранить дом, который теперь продается из-за долгов. Молодежь не хочет прислушиваться к тем, кто растратил все и превратился в беззащитных потребителей. У молодых людей есть свои цели и свое видение жизни в этом мире.

Сценическое пространство вишневого сада в спектакле открыто, распахнуто навстречу окружающему миру. Смерть здесь представляется не как конец, а как начало новой жизни. Жизнь полна трагедий, но всегда сохраняет свою красоту.

«Как Настенька чуть кикиморой не стала» (6+)

Когда: 16 февраля в 12:00

Жили-были две сестры — Настенька и Аленушка. Родители просто обожали старшую, Аленку, за ее хозяйственность, заботливость и веселый характер. А вот младшая Настенька росла непослушной и избалованной. Если Аленушка не следила за ней, то Настенька могла провести весь день не умывшись и не причесавшись. Это привлекло внимание Бабы Яги, и она решила, что из Настеньки получится неплохая кикимора. Так она задумала увести девочку в лес.

«Час тишины» (16+)

Когда: 16 января в 18:00

Мишель – милейший человек, у него есть жена, взрослый сын, работа и хобби. Налаженный быт, устоявшиеся личные связи, надежные друзья, но в какой-то момент жизнь дала трещину. И вот он, глава семейства, ищущий понимания, вместо куска тишины и комфорта получает массу проблем — даже час времени на себя потратить не может. Все как будто сговорились.

«Свет Валаама» (6+)

Когда: 18 февраля в 19:00

В рамках новой программы хора Валаамского монастыря под названием «Свет Валаама» зрители смогут ознакомиться с исключительным творением — поэтической хроникой Валаамской обители.

«Фальшивая нота» (12+)

Когда: 19 февраля 19:00

Главный персонаж спектакля — всемирно известный дирижер, уставший после выступления и недовольный исполнением музыкантов. Он пытается расслабиться в своей гримерной, ведь ему необходимо время, чтобы покинуть филармонию и провести вечер с семьей за ужином. Внезапно его уединение нарушает скромный незнакомец по имени Динкель. Он называет себя преданным поклонником таланта дирижера, который хочет запечатлеть этот момент на фото и получить автограф для своей жены. Однако эта случайная встреча оборачивается неожиданным поворотом событий.

«Двенадцатая ночь» (16+)

Когда: 21 февраля 19:00

Сэр Тоби, сэр Эндрю, Мария и шут — персонажи, чья жизнь строится на алкоголе, деньгах и простых развлечениях. Их существование можно охарактеризовать как веселые розыгрыши и шутки над их «врагом» — Мальволио, противником радости и праздника. Даже такой серьезный персонаж, как Мальволио, не может испортить атмосферу игр, влюбленности и веселья, царящую в этом рассказе.

Эмоции героев понятны и современному зрителю, что и вызывает смех. Шекспир выступает не только как сказочник, но и как реалист.

«Царевна-лягушка» (0+)

Когда: 22 февраля в 14:00

Смешная и занимательная история о том, как Иван царевич нашел свое счастье. Но добиться этого было совсем не легко! Легко рассказывать сказки, но выполнять их — дело непростое…

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил Царь. У него было трое сыновей… В этом царстве-государстве было много благ, быстрой реки, высокие горы, густые леса, а также болото. На этом болоте обитала лягушка, но не простая лягушка, а настоящая царевна.

Как же она туда попала? Как ей удалось выбраться из этого места?

«Клинический случай» (16+)

Когда: 22 февраля в 18:00

Случай в одной из лондонских клиник – иначе говоря, клинический случай, произошел в ординаторской одной больницы в то самое время, когда все готовились к празднику. Внимание доктора Мортимера абсолютно поглощено предстоящей ежегодной конференцией неврологов, ведь в случае успешного выступления он займет место главного врача. Но судьба готовит ему неожиданные сюрпризы: в его жизнь врываются те, кого он давно не видел и даже не знал о их существовании.

«Матросская тишина» (16+)

Когда: 13 февраля в 18:00

Спектакль о сумасшедшей мечте и любви. Он рассказывает о различных гранях любви: безнадежной, робкой, чистой, огромной, эгоистичной и ветреной, но особенно о фанатичной и безумной любви отца к своему сыну. Эта любовь порождает столько же безмерного эгоизма со стороны сына, и путь к взаимному примирению проходит через страдания и смерть. Ну и конечно тема любви к родине и личного подвига маленького человека в огромной войне.

«Фауст» (18+)

Когда: 28 февраля в 19:00

В XIX веке Гёте называли «самостоятельным, ироничным, высокомерным гением», и это находит подтверждение в постоянном fascinire интересе к его знаменитой работе.

Созданный на основе легенды XVI века, замысел «Фауста» поднимает вопросы о человеческом достоинстве и цели жизни, а также о вере в безграничные творческие возможности индивидуума.

В современном контексте Фауст предстает трагическим персонажем, охваченным внутренними конфликтами, сталкивающимся с религиозными дилеммами и раскрывающимися тайнами наук. Спектакль «Фауст» Дмитрия Акриша, не уменьшая грозного масштаба истории Гёте, рисует образ человека нашего времени, который ежедневно подвергается соблазнам окружающего мира.

Не пропустите шанс окунуться в атмосферу театрального волшебства и насладиться потрясающими постановками Рязанского театра драмы