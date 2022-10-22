Рязанский театр драмы после реконструкции открыл юбилейный 235-й сезон

В Рязанском театре драмы состоялось открытие юбилейного 235-го театрального сезона. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Театр открылся для зрителей после масштабной реставрации, на которую потратили около 140 миллионов рублей. Работы в рамках нацпроекта «Культура» шли два года.

Заменены дубовые оконные и дверные блоки, отремонтированы служебные помещения, смонтирована система вентиляции. Строители провели отделку зрительской части здания, отремонтировали зрительный зал. Также проведён ремонт фасада, уложен новый паркет, благоустроена территория.

Поздравить коллектив и зрителей с открытием сезона пришла министр культуры региона Марина Кауркина.

— Сегодня у нас есть возможность оценить весь масштаб и качество проведенных работ, — сказала Кауркина.

Специально к открытию сезона в фойе театра начала работу выставка Геннадия и Надежды Скомороховых «Искусство быть семьей коллег». Увидеть экспозицию смогут все посетители театра.

Зрители увидели премьеру нового театрального сезона — «Тартюф» Ж-Б Мольера, режиссер — Гульнара Галавинская.

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