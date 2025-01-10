Рязанский театр драмы поделился афишей на январь

Рязанский театр драмы готов порадовать зрителей удивительными спектаклями в январе. В этом месяце ожидаются постановки, которые подарят незабываемые эмоции и новый взгляд на известные истории.

Спектакль-променад «Дух театра» (12+)

С 11 по 25 января на сцене театра пройдет уникальный спектакль-променад «Дух театра». Это интерактивное мероприятие, в котором зрители не только наблюдают за происходящим, но и активно участвуют в театральном действии. Аудио сопровождение в стереонаушниках создаст эффект полного погружения, позволяя каждому прочувствовать внутреннюю жизнь театра.

Даты: 11 января 15:00, 12 января 15:00, 15 января 19:00 и 20:10, 16 января 19:00, 18 января 15:00, 19 января 15:00, 22 января 20:10, 25 января 15:00.

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«Джек» (16+)

Эта комедия с элементами мелодрамы расскажет о семейных ценностях, любви и дружбе. Зрители смогут вспомнить о важности внимательного отношения друг к другу и о том, как хочется сохранить родные и близкие отношения. Пьеса заставит задуматься о том, что иногда мы совершаем безумные поступки ради любимых людей и ищем счастья в самых простых вещах.

Даты: 11 января 18:00, 12 января 18:00.

«Лес» (12+)

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Это классическая пьеса о страстях и интригах, разворачивающихся в старинной усадьбе «Пеньки». Здесь вы встретите богатую барышню, жаждущую любви юного гимназиста, мечту бедной девушки-бесприданницы о свадьбе и помещика, который хочет по дешевке выкупить участки леса. Каждый должен заплатить сполна, но не у каждого есть деньги.

Дата: 13 января 19:00.

«Зажги чайник» (16+)

Спектакль по ранней пьесе Гарольда Пинтера «The Dumb Waiter». Название «Зажги чайник» символизирует простой предмет быта, который становится катализатором глубокого и многопластового конфликта. Пинтер оставляет своей пьесе пространство для интерпретации, побуждая зрителей самим найти разрешение на поставленные вопросы. Однако авторы спектакля предлагают несколько вариантов завершения конфликта, что даст каждому зрителю интерпретировать эту историю по-своему.

Даты: 16 января 19:00, 22 января 19:00.

«Мы не одни, дорогая!» (16+)

Комедия разворачивается в элегантной лондонской квартире успешного книгоиздателя, где работает модный дизайнер интерьеров. Дизайнер сталкивается с затяжными сроками завершения проекта и не спешит покинуть квартиру, что вызывает вопросы о причинах его задержки. Что же связывает его с этим местом? Интрига нарастает, и зрители вместе с героями погружаются в комедийные перипетии.

Дата:17 января 19:00.

«Царевна-лягушка» (0+)

В этом спектакле вы увидите волшебные превращения и неожиданные приключения. История о том, как Иван царевич нашел свое счастье. Спектакль понравится как детям, так и их родителям.

Дата: 18 января 14:00.

«Матросская тишина» (16+)

Спектакль о сумасшедшей мечте и любви. Он рассказывает о различных гранях любви: безнадежной, робкой, чистой, огромной, эгоистичной и ветреной, но особенно о фанатичной и безумной любви отца к своему сыну. Эта любовь порождает столько же безмерного эгоизма со стороны сына, и путь к взаимному примирению проходит через страдания и смерть. Ну и конечно тема любви к родине и личного подвига маленького человека в огромной войне.

Дата: 18 января 18:00.

«Дочь пирата» (0+)

Эта история о далёком времени, когда на море плавали не туристы, а пираты. На одном пиратском корабле живёт маленькая девочка Лили с отцом, грозным капитаном Жанном. У Лили нет мамы, но есть любимая кукла, которая всегда рядом. Вместе они бороздят моря и океаны, где поджидают добычу голодные и любопытные акулы, и девочка переживает волнующие приключения, полные опасностей и дружбы.

Дата: 19 января 12:00.

«Женитьба» (12+)

Спектакль затрагивает важные моменты в жизни каждого человека, когда требуется принять серьёзные решения. Общество диктует необходимость статуса и ответственности, и, откладывая выбор, мы сталкиваемся с все возрастающими трудностями. Главный герой, Иван Кузьмич, понимает, что пора создавать семью, и начинает готовиться к этому: нанимает сваху и подбирает невесту. Но, столкнувшись с процессом смотрины и возникающей взаимной симпатией, он задается вопросом, а действительно ли готов к таким переменам.

Дата: 19 января 18:00.

«Час тишины» (16+)

Мишель – милейший человек, у него есть жена, взрослый сын, работа и хобби. Налаженный быт, устоявшиеся личные связи, надежные друзья, но в какой-то момент жизнь дала трещину. И вот он, глава семейства, ищущий понимания, вместо куска тишины и комфорта получает массу проблем — даже час времени на себя потратить не может. Все как будто сговорились.

Дата: 24 января 19:00.

«Клинический случай» (16+)

Случай в одной из лондонских клиник – иначе говоря, клинический случай, произошел в ординаторской одной больницы в то самое время, когда все готовились к празднику. Внимание доктора Мортимера абсолютно поглощено предстоящей ежегодной конференцией неврологов, ведь в случае успешного выступления он займет место главного врача. Но судьба готовит ему неожиданные сюрпризы: в его жизнь врываются те, кого он давно не видел и даже не знал о их существовании.

Дата: 25 января 18:00.

«Знатоки женского сердца» (16+)

Все события, происходящие на сцене, сосредоточены на одном – наивном, но очень точном взгляде на женщину. «Можно ли подозревать, что в ней таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки? На жалкие обрывки».

Дата: 31 января 19:00.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра и насладиться спектаклями Рязанского театра драмы.