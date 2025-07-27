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Общество

Рязанский священник заявил о сатанистах* в рядах боевиков ВСУ

Анастасия Мериакри

Рязанский священник Дмитрий Фетисов высказался о сатанистах* в рядах ВСУ. Пост он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в освобождённом селе Улаклы в ДНР российские военнослужащие обнаружили очередное подтверждение тому, что ВС РФ имеют дело не просто с противником, но нередко и с откровенными служителями тьмы: найденные сатанинский* жертвенник с перевёрнутой пентаграммой, ритуальный кинжал, череп козла — это не просто «эксцентричное увлечение».

«Это прямое поклонение злу, попытка призвать тёмные силы в помощь своему безумному делу. Но пусть знают эти «воины тьмы»: никакая магия не устоит перед силой Божией. Русский солдат идёт с молитвой, с благословением Церкви, и никакие чары не помогут тем, кто встал на путь служения дьяволу», — написал Дмитрий Фетисов.

* Сатанизм признан экстремистским движением и запрещён в России

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