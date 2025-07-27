Рязанский священник заявил о сатанистах* в рядах боевиков ВСУ

Рязанский священник Дмитрий Фетисов высказался о сатанистах* в рядах ВСУ. Пост он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в освобождённом селе Улаклы в ДНР российские военнослужащие обнаружили очередное подтверждение тому, что ВС РФ имеют дело не просто с противником, но нередко и с откровенными служителями тьмы: найденные сатанинский* жертвенник с перевёрнутой пентаграммой, ритуальный кинжал, череп козла — это не просто «эксцентричное увлечение».
* Сатанизм признан экстремистским движением и запрещён в России