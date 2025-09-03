Среда, 3 сентября, 2025
Семья и отношения

Рязанский священник рассказал, почему его сын живёт без смартфона

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Рязанский священник Дмитрий Фетисов опубликовал монолог, в котором объяснил своему сыну-подростку, почему он не покупает ему смартфон. Фетисов считает, что отсутствие гаджета помогает ребёнку развиваться, а не становиться «рабом лампы».

Перед началом учебного года сын спросил отца, когда тот купит ему смартфон вместо старого кнопочного телефона. В ответ Дмитрий Фетисов написал, что постарается как можно дольше оттягивать этот момент. По его словам, без смартфона ребёнок растёт здоровым и любознательным. В свои 13 лет он успевает заниматься самбо, играть на гитаре, посещать математический и столярный кружки, а также петь в церковном хоре. Автор отмечает, что его сын так увлечён чтением, что ему постоянно приходится «гонять» его из-за книг, чтобы тот не испортил зрение.

Фетисов также с юмором описывает кулинарные таланты сына, который может замариновать и запечь шашлык «не хуже заправского шеф-повара», а также рассказывает о его увлечении рыбалкой. Он вспоминает забавный случай на лодке, когда сын долго греб против течения, не зная, что «якорь» не убран.

По мнению священника, всего этого не было бы, если бы он поддался «лукавой моде» и купил смартфон со свободным доступом в интернет. Фетисов убеждён, что гаджеты делают детей «ленивыми, депрессивными и безвольными», превращая их в «рабов блестящего смартфона».

В монологе священник говорит, что для просмотра полезных фильмов и общения в соцсетях у них есть домашний компьютер. 

«Для просмотра хороших и полезных фильмов и общения через соцсети с друзьями у нас дома есть компьютер с подведённым оптоволокном. Этого вполне достаточно для знакомства с полезным контентом, который, конечно же, тоже присутствует в сети», — пишет Фетисов.

В заключение автор выражает надежду, что спустя годы они с сыном будут с теплотой вспоминать это время, когда решили не участвовать в «жутком мейнстриме» и не делать ребёнка «пожухлым и апатичным».

