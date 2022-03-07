Рязанский священник рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом

Священник из Рязани Дмитрий Фетисов рассказал о посещении «красной зоны» БСМП. По его словам, один из врачей заявил, что за сутки не было ни одной госпитализации с коронавирусом.

- Реклама -

Такая тенденция наблюдается уже пару дней.