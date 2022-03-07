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Понедельник, 7 марта, 2022

Рязанский священник рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом

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Рязанский священник рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом

7info

Священник из Рязани Дмитрий Фетисов рассказал о посещении «красной зоны» БСМП. По его словам, один из врачей заявил, что за сутки не было ни одной госпитализации с коронавирусом.

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Такая тенденция наблюдается уже пару дней.

— У медиков есть осторожный оптимизм по поводу прекращения этой ужасной эпидемии, — пишет Фетисов. — Впрочем, подобное затишье уже пару раз бывало за последние несколько лет…

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