Рязанский священник рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом

Священник из Рязани Дмитрий Фетисов рассказал о посещении «красной зоны» БСМП. По его словам, один из врачей заявил, что за сутки не было ни одной госпитализации с коронавирусом.
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Такая тенденция наблюдается уже пару дней.
Священник из Рязани Дмитрий Фетисов рассказал о посещении «красной зоны» БСМП. По его словам, один из врачей заявил, что за сутки не было ни одной госпитализации с коронавирусом.
Такая тенденция наблюдается уже пару дней.
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