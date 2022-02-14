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Понедельник, 14 февраля, 2022

Рязанский священник рассказал о смерти профессора РГУ Юрия Гераськина

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Рязанский священник рассказал о смерти профессора РГУ Юрия Гераськина

7info

Профессор РГУ имени Есенина Юрий Гераськин выжил после тяжёлого течения коронавируса, но через несколько месяцев умер от осложнений. Об этом написал священник Дмитрий Фетисов.

— Профессор РГУ, доктор исторических наук, он при этом был глубоко религиозен. Постился, регулярно посещал храм. Это довольно удивительно, так как история была одной из самых идеологизированных дисциплин в СССР, — написал Фетисов.

Юрий Вениаминович не только смог перешагнуть через стереотипы и стать верующим человеком, но и одним из своих научных направлений выбрать историю Рязанской епархии в советский период гонений.

Удивительно, но в его монографии мне посчастливилось найти упоминание про своего деда по материнской линии. Тот был директором сельского клуба и однажды не побоялся починить повреждённый бурей крест на колокольне, чем вызвал в свой адрес травлю в газете «Сталинец».

Юрий Вениаминович потом любезно принес мне копию этой газеты 50-х годов.

Царствие Небесное, вечный покой новопреставленному Георгию…

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