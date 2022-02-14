Рязанский священник рассказал о смерти профессора РГУ Юрия Гераськина

— Профессор РГУ, доктор исторических наук, он при этом был глубоко религиозен. Постился, регулярно посещал храм. Это довольно удивительно, так как история была одной из самых идеологизированных дисциплин в СССР, — написал Фетисов.

Юрий Вениаминович не только смог перешагнуть через стереотипы и стать верующим человеком, но и одним из своих научных направлений выбрать историю Рязанской епархии в советский период гонений.

Удивительно, но в его монографии мне посчастливилось найти упоминание про своего деда по материнской линии. Тот был директором сельского клуба и однажды не побоялся починить повреждённый бурей крест на колокольне, чем вызвал в свой адрес травлю в газете «Сталинец».

Юрий Вениаминович потом любезно принес мне копию этой газеты 50-х годов.

Царствие Небесное, вечный покой новопреставленному Георгию…