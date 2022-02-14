Рязанский священник рассказал о смерти профессора РГУ Юрия Гераськина

На главнуюНовости РязаниРязанский священник рассказал о смерти профессора РГУ Юрия Гераськина 7info14.02.2022 14:56VK Facebook Telegram WhatsApp Viber Распечатать Twitter Email Профессор РГУ имени Есенина Юрий Гераськин выжил после тяжёлого течения коронавируса, но через несколько месяцев умер от осложнений. Об этом написал священник Дмитрий Фетисов.— Профессор РГУ, доктор исторических наук, он при этом был глубоко религиозен. Постился, регулярно посещал храм. Это довольно удивительно, так как история была одной из самых идеологизированных дисциплин в СССР, — написал Фетисов.Юрий Вениаминович не только смог перешагнуть через стереотипы и стать верующим человеком, но и одним из своих научных направлений выбрать историю Рязанской епархии в советский период гонений.Удивительно, но в его монографии мне посчастливилось найти упоминание про своего деда по материнской линии. Тот был директором сельского клуба и однажды не побоялся починить повреждённый бурей крест на колокольне, чем вызвал в свой адрес травлю в газете «Сталинец».Юрий Вениаминович потом любезно принес мне копию этой газеты 50-х годов.Царствие Небесное, вечный покой новопреставленному Георгию…Новости СМИ2 Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ruПредыдущая статья15 февраля в Рязанской области потеплеет до +2 градусов Комментарии для сайта Cackle