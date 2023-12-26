Вторник, 26 декабря, 2023
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Рязанский священник рассказал, кому не стоит идти на корпоратив

7info
Изображение от jcomp на Freepik
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Священник из Рязани, секретарь епархиального совета Рязанской митрополии Дмитрий Фетисов опубликовал пост ВКонтакте, в котором рассказал, кому точно не стоит идти на корпоратив.

По словам Фетисова, посещение подобных мероприятий не возбраняется.

— Рыбы поедите, бокал вина выпьете. Рождественским постом это допустимо, — пишет священник.

Но выделяются три случая, в которых идти на праздник не стоит:

  1. Если человек алкоголик, имеет склонность к болезни.
  2. Если начальник настоятельно рекомендует прийти расслабиться без супруга (жены). Это, по мнению Фетисова, повод задуматься о смене работы.
  3. Не стоит идти в настолько «злачное» место, что программа обещает быть чрезмерно «зажигательной».

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