Рязанский священник рассказал, кому не стоит идти на корпоратив

Священник из Рязани, секретарь епархиального совета Рязанской митрополии Дмитрий Фетисов опубликовал пост ВКонтакте, в котором рассказал, кому точно не стоит идти на корпоратив.

По словам Фетисова, посещение подобных мероприятий не возбраняется.

— Рыбы поедите, бокал вина выпьете. Рождественским постом это допустимо, — пишет священник.

Но выделяются три случая, в которых идти на праздник не стоит:

Если человек алкоголик, имеет склонность к болезни. Если начальник настоятельно рекомендует прийти расслабиться без супруга (жены). Это, по мнению Фетисова, повод задуматься о смене работы. Не стоит идти в настолько «злачное» место, что программа обещает быть чрезмерно «зажигательной».