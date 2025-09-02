Рязанский священник объяснил смысл фразы апостола Павла «Жена да убоится своего мужа». Эти слова апостола из Послания к Ефесянам очень часто вызывают у женщин недоумение и даже возмущение, а у мужчин порой – определенную гордость и превосходство.

Большинство замужних женщин, услышав эти слова, удивляются: почему христианство словами первоверховного апостола заповедует бояться своих супругов? А как же любовь и взаимоуважение? Разве на страхе можно построить крепкую семью?

«Мужья – чаще всего не самые «добросовестные» – еще любят подлить масла в огонь: мол, тебе Сам Бог велел меня слушаться и повиноваться, бойся – это я в доме хозяин, как скажу, так и будет. Такое нередко можно услышать от неверующих супругов тех женщин, которые только начинают ходить в храм. И сразу же возникает праведное возмущение: что же это за принижение женщин? Неужели еще со времен Евы Бог «не может простить» жен, «старается принизить» их и дать мужчинам больше власти? Ну а дальше в своем гневе можно перейти уже на весь мужской род, Бога и Церковь – в зависимости от степени эмоциональности конкретной женщины. И мужчины, в свою очередь, воспринимают это как руководство и разрешение на домашнюю тиранию – в большей или меньшей степени, тоже в зависимости от конкретного мужа, и всячески попрекать жену любыми проявлениями «непослушания» и недостаточного «смирения», — размышляет священник.

Говорить и рассуждать о конфликтах, которые способна породить эта фраза в семье, на самом деле можно долго. А сказать необходимо только одно: читайте первоисточник. Как известно, отдельная фраза, вырванная из контекста, способна полностью поменять свой первоначальный смысл в зависимости от толкователя. Конкретно эти слова – вовсе не полное предложение, а лишь вторая часть 33 стиха из 5-й главы Послания апостола Павла к Ефесянам. Полностью она звучит так: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа». А если посмотреть еще на несколько стихов выше, то можно очень многое почерпнуть о том, как апостол Павел советовал супругам-христианам строить отношения в семье: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее…» (глава 5, стихи 22-25).

Это апостольское чтение не зря читается во время Таинства Венчания. Это фактически руководство для супругов, вступающих в брак. Под словом «убоится» нужно понимать не просто страх, а скорее благоговение, почитание, боязнь обидеть, проявить неуважение. В то же время, обращаясь к мужу, апостол Павел говорит, что женщина – это «хрустальный сосуд», который мужчина должен беречь и к которому должен относиться с любовью.

«Конечно, христианство устанавливает в семье определенный патриархат – муж однозначно ставится на позицию главы семьи, а жена должна ему повиноваться. Но и здесь не стоит сразу говорить о несправедливости по отношению к женщинам и скорее бросаться на борьбу за равноправие», — поясняет Павел Коньков.

Христианский патриархат вовсе не говорит о тирании в семье, когда мужчина как господин возлежит на диване, а жена хлопочет вокруг, исполняя все его желания. Мы говорим здесь в первую очередь об ответственности супругов, о том, кто должен взять на себя обязанность принимать все важные и ответственные решения. Библия говорит нам, что это должен сделать муж – как глава, «патриарх». Но не стукнув кулаком по столу – «я так решил!» — а посоветовавшись сперва со всеми членами семьи, а лучше еще и с духовником. Более того, в каких-то ситуациях у супруги должно быть право «вето», потому что есть в семейной жизни вопросы, в которых женщины по природе своей разбираются лучше. Например, материнство – это более «чуткое» понятие, чем отцовство. Муж же должен полностью брать на себя ответственность за всех членов своей семьи и за все, что происходит с ними.

На самом деле, православный патриархат – это понятие очень гармоничное, интересное, но которое, к сожалению, часто неправильно трактуется. Поэтому уж если вспоминать в своей семье эту фразу апостола Павла – то только лишь в полном контексте, обращаясь одновременно к мужу и жене. А еще лучше – вспомнить слова этого же апостола из Первого Послания к Коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла…» (глава 13, стихи 4-5, и дальше).

«Руководствуясь этими словами, супруги смогут, преодолев многие недопонимания и разногласия, жить в мире и гармонии, показывая взаимоуважением и взаимной любовью пример настоящей христианской семьи своим детям и внукам», — говорит священник Павел Коньков.