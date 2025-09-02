Вторник, 2 сентября, 2025
Религия

Рязанский священник объяснил смысл фразы апостола Павла «Жена да убоится своего мужа»

Анастасия Мериакри
Изображение от freepic.diller на Freepik

Рязанский священник объяснил смысл фразы апостола Павла «Жена да убоится своего мужа». Эти слова апостола из Послания к Ефесянам очень часто вызывают у женщин недоумение и даже возмущение, а у мужчин порой – определенную гордость и превосходство.

Большинство замужних женщин, услышав эти слова, удивляются: почему христианство словами первоверховного апостола заповедует бояться своих супругов? А как же любовь и взаимоуважение? Разве на страхе можно построить крепкую семью?

«Мужья – чаще всего не самые «добросовестные» – еще любят подлить масла в огонь: мол, тебе Сам Бог велел меня слушаться и повиноваться, бойся – это я в доме хозяин, как скажу, так и будет. Такое нередко можно услышать от неверующих супругов тех женщин, которые только начинают ходить в храм. И сразу же возникает праведное возмущение: что же это за принижение женщин? Неужели еще со времен Евы Бог «не может простить» жен, «старается принизить» их и дать мужчинам больше власти? Ну а дальше в своем гневе можно перейти уже на весь мужской род, Бога и Церковь – в зависимости от степени эмоциональности конкретной женщины. И мужчины, в свою очередь, воспринимают это как руководство и разрешение на домашнюю тиранию – в большей или меньшей степени, тоже в зависимости от конкретного мужа, и всячески попрекать жену любыми проявлениями «непослушания» и недостаточного «смирения», — размышляет священник.

Говорить и рассуждать о конфликтах, которые способна породить эта фраза в семье, на самом деле можно долго. А сказать необходимо только одно: читайте первоисточник. Как известно, отдельная фраза, вырванная из контекста, способна полностью поменять свой первоначальный смысл в зависимости от толкователя. Конкретно эти слова – вовсе не полное предложение, а лишь вторая часть 33 стиха из 5-й главы Послания апостола Павла к Ефесянам. Полностью она звучит так: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа». А если посмотреть еще на несколько стихов выше, то можно очень многое почерпнуть о том, как апостол Павел советовал супругам-христианам строить отношения в семье: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее…» (глава 5, стихи 22-25).

Это апостольское чтение не зря читается во время Таинства Венчания. Это фактически руководство для супругов, вступающих в брак. Под словом «убоится» нужно понимать не просто страх, а скорее благоговение, почитание, боязнь обидеть, проявить неуважение. В то же время, обращаясь к мужу, апостол Павел говорит, что женщина – это «хрустальный сосуд», который мужчина должен беречь и к которому должен относиться с любовью.

«Конечно, христианство устанавливает в семье определенный патриархат – муж однозначно ставится на позицию главы семьи, а жена должна ему повиноваться. Но и здесь не стоит сразу говорить о несправедливости по отношению к женщинам и скорее бросаться на борьбу за равноправие», — поясняет Павел Коньков.

Христианский патриархат вовсе не говорит о тирании в семье, когда мужчина как господин возлежит на диване, а жена хлопочет вокруг, исполняя все его желания. Мы говорим здесь в первую очередь об ответственности супругов, о том, кто должен взять на себя обязанность принимать все важные и ответственные решения. Библия говорит нам, что это должен сделать муж – как глава, «патриарх». Но не стукнув кулаком по столу – «я так решил!» — а посоветовавшись сперва со всеми членами семьи, а лучше еще и с духовником. Более того, в каких-то ситуациях у супруги должно быть право «вето», потому что есть в семейной жизни вопросы, в которых женщины по природе своей разбираются лучше. Например, материнство – это более «чуткое» понятие, чем отцовство. Муж же должен полностью брать на себя ответственность за всех членов своей семьи и за все, что происходит с ними.

На самом деле, православный патриархат – это понятие очень гармоничное, интересное, но которое, к сожалению, часто неправильно трактуется. Поэтому уж если вспоминать в своей семье эту фразу апостола Павла – то только лишь в полном контексте, обращаясь одновременно к мужу и жене. А еще лучше – вспомнить слова этого же апостола из Первого Послания к Коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла…» (глава 13, стихи 4-5, и дальше).

«Руководствуясь этими словами, супруги смогут, преодолев многие недопонимания и разногласия, жить в мире и гармонии, показывая взаимоуважением и взаимной любовью пример настоящей христианской семьи своим детям и внукам», — говорит священник Павел Коньков.

