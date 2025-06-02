Рязанский священник Лука Степанов рассказал, куда попадают неверующие после смерти

Известный рязанский священник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) продолжает отвечать на вопросы подписчиков в своём telegram-канале. На этот раз читательской аудитории он объяснил, куда попадают неверующие после смерти.

По его словам, те, кто при жизни не захотел быть в вечности с Господом, так вне Господа в вечности и останутся.

— Потому что Любовь Божья никого не принуждает. Это состояние называется ад, — пишет священнослужитель.