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Религия

Рязанский священник Лука Степанов рассказал, куда попадают неверующие после смерти

Валерия Мединская
Религия

Рязанский священник Лука Степанов рассказал, куда попадают неверующие после смерти

Валерия Мединская

Известный рязанский священник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) продолжает отвечать на вопросы подписчиков в своём telegram-канале. На этот раз читательской аудитории он объяснил, куда попадают неверующие после смерти.

По его словам, те, кто при жизни не захотел быть в вечности с Господом, так вне Господа в вечности и останутся.

— Потому что Любовь Божья никого не принуждает. Это состояние называется ад, — пишет священнослужитель.

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