Рязанский священник Дмитрий Фетисов: Дискотеки не спасут демографию, нужны другие меры

Секретарь епархиального совета Рязанской Митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов подверг критике инициативу о введении школьных дискотек с целью повышения рождаемости. Он назвал это предложение «винегретом в головах чиновников» и предположил, что подобные меры не только не дадут желаемого результата, но и могут иметь негативные последствия. В посте на своей странице ВКонтакте Фетисов сравнил предложение с «революцией блатняка».

Священнослужитель опубликовал подходящие, на его взгляд, условия для улучшения демографии. Во-первых, по его словам, необходимо прекратить «кормить людей нечистотами» через федеральные СМИ.

— Сделайте так, чтобы федеральные каналы были похожи хотя бы на «Радио Звезда», например, – предлагает Фетисов.

Также он считает, что нужно навести порядок в школах, закончить бесконечные реформы и сделать профессию учителя уважаемой.

— Платите педагогам так, чтобы были конкурсы на вакантные места в школах. А злостные хулиганы знали бы, что при многократных нарушениях есть реальный шанс окончить школу «со справкой», — пишет священник. Реклама

Также Фетисов выступил за табу на смартфоны в школах, повышение доступности жилья, детсадов, школ и кружков дополнительного образования.