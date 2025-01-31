Рязанский священник Дмитрий Фетисов: Дискотеки не спасут демографию, нужны другие меры

Секретарь епархиального совета Рязанской Митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов подверг критике инициативу о введении школьных дискотек с целью повышения рождаемости. Он назвал это предложение «винегретом в головах чиновников» и предположил, что подобные меры не только не дадут желаемого результата, но и могут иметь негативные последствия. В посте на своей странице ВКонтакте Фетисов сравнил предложение с «революцией блатняка».
Священнослужитель опубликовал подходящие, на его взгляд, условия для улучшения демографии. Во-первых, по его словам, необходимо прекратить «кормить людей нечистотами» через федеральные СМИ.
Также он считает, что нужно навести порядок в школах, закончить бесконечные реформы и сделать профессию учителя уважаемой.
Также Фетисов выступил за табу на смартфоны в школах, повышение доступности жилья, детсадов, школ и кружков дополнительного образования.