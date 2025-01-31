Пятница, 31 января, 2025
5.5 C
Рязань
Религия

Рязанский священник Дмитрий Фетисов: Дискотеки не спасут демографию, нужны другие меры

Валерия Мединская

Секретарь епархиального совета Рязанской Митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов подверг критике инициативу о введении школьных дискотек с целью повышения рождаемости. Он назвал это предложение «винегретом в головах чиновников» и предположил, что подобные меры не только не дадут желаемого результата, но и могут иметь негативные последствия. В посте на своей странице ВКонтакте Фетисов сравнил предложение с «революцией блатняка».

Священнослужитель опубликовал подходящие, на его взгляд, условия для улучшения демографии. Во-первых, по его словам, необходимо прекратить «кормить людей нечистотами» через федеральные СМИ.

— Сделайте так, чтобы федеральные каналы были похожи хотя бы на «Радио Звезда», например, – предлагает Фетисов.

Также он считает, что нужно навести порядок в школах, закончить бесконечные реформы и сделать профессию учителя уважаемой.

— Платите педагогам так, чтобы были конкурсы на вакантные места в школах. А злостные хулиганы знали бы, что при многократных нарушениях есть реальный шанс окончить школу «со справкой», — пишет священник.

Реклама

Также Фетисов выступил за табу на смартфоны в школах, повышение доступности жилья, детсадов, школ и кружков дополнительного образования.

— Ну и самое главное – религиозные ценности. Без них всё так и останется просто болтологией чиновников. Деторождение в счастливой семье — вовсе не там, где есть возможность «приключения на дискотеке», а там, где парень к девушке относится, как к ангелу. И детей воспитывает для Бога и Отечества, а не для «Верхнего Ларса». А от дискотечной «романтики» лишь аборты и безотцовщина, — заключил Дмитрий Фетисов.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.