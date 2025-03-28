Арбитражный суд Рязанской области принял решение о взыскании с ЗАО «Видикон — К» компенсации за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений. Об этом сообщает официальная страница суда ВКонтакте.

Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» (РАО) подала иск против компании, требуя компенсацию в размере 1 240 000 рублей. В ходе разбирательства суд установил, что «Видикон — К» осуществлял трансляцию музыкальных произведений, входящих в репертуар РАО, в эфире телеканала «ДТВ-Рязань, Че».

Суд подчеркнул, что ретрансляция и передача в эфир телевизионных программ, содержащих авторские произведения, требуют соответствующего разрешения правообладателя или организации, управляющей авторскими правами на коллективной основе. Однако ответчик осуществлял трансляцию без выплаты авторского вознаграждения, что было признано нарушением законодательства об интеллектуальной собственности.

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Арбитражный суд не принял доводы ответчика о том, что произведения были включены в состав сетевых программных блоков телеканала «Че», указав, что именно «Видикон — К» является вещателем и ретранслятором телепрограмм, включающих музыкальные произведения.

С учетом количества случаев публичного исполнения, минимального размера компенсации, установленного статьей 1301 Гражданского кодекса РФ, а также разового характера нарушения и степени вины ответчика, суд постановил взыскать с ЗАО «Видикон — К» в пользу РАО компенсацию в размере 620 000 рублей.

Решение суда на момент публикации не вступило в законную силу.