Рязанский стрелок-паралимпиец стал третьим на этапе Кубка России

В субботу, 12 августа, в стрелково-стендовом комплексе «Кузьминки», расположенного в одноимённом лесопарке на юго-востоке Москвы, состоялся 1-й этап Кубка России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (спорт лиц с ПОДА) по стендовой стрельбе.

В соревнованиях приняли участие спортсмены-паралимпийцы из Москвы, Республики Удмуртия, Московской, Челябинской и Калужской областей.

Впервые за 5-летнюю историю существования данной спортивной дисциплины — пара-трап, на соревнованиях была представлена Рязанская область в лице воспитанника стрелково-охотничьего стенда Рязанского областного общества охотников и рыболовов Евгения Гамезо, тренирующегося у рязанских специалистов Романа Сергеевича Матюхина и Ярослава Юрьевича Безрядина.

В стендовой стрельбе используется функциональная классификационная система, которая позволяет спортсменам разных инвалидных категорий состязаться вместе — в индивидуальных или командных соревнованиях. В зависимости от физических ограничений (степень подвижности и баланс туловища, сила мышц, двигательная способность верхних и нижних конечностей) спортсмены подразделяются на три функциональных класса: SG-S, (спортсмены этого класса имеют плохой баланс и/или устойчивость туловища из-за ограничений ввиду поражения нижних конечностей и соревнуются в позиции сидя), SG-U (спортсмены с этим классом имеют хороший баланс и устойчивость туловища, но при этом у них поражена одна из верхних конечностей. Соревнуются в положении стоя.), и SG-L (в котором стрелки имеют хороший баланс и устойчивость туловища, но при этом присутствуют нарушения в нижних конечностях. Соревнуются в позиции стоя.)

Основные правила данного вида спорта и технические требования к спортивным сооружениям полностью совпадают с олимпийской дисциплиной стендовая стрельба — трап и отличаются нормами единой всероссийской системы спортивной классификации (ЕВСК).

Стрелки соревновались в дисциплине Т-75, в которой им предлагалось поразить 75 мишеней, в трёх стрелковых сериях по 25 каждая.

С самого первого выстрела и до команды главного судьи соревнований: «Конец финальной серии», в Москве не переставал дождь, что существенно влияло на результаты стрельбы, однако, это не помешало нашему спортсмену показать III результат в общеклассовом индивидуальном зачёте и первое в своём функциональном классе.

Призёром 1 этапа Кубка России на верхней ступеньке пьедестала оказался кандидат в мастера спорта из города Москвы Александр Калачев, второе место у спортсмена-перворазрядника из города Дмитров Московской области Виктора Кучуряна.

Будем надеяться, что это достижение является хорошим стартом к новым спортивным вершинам и прекрасным событием для всего рязанского спорта. Желаем нашему спортсмену успеха на 2-м этапе Кубка России, который пройдёт с 22 по 25 сентября в г. Копейск Челябинской области.