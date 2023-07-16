Рязанский стрелок стал пятым на открытом чемпионате республики Беларусь в олимпийском виде «трап»

Стражи порядка задержали 35-летнего жителя Омска, которого подозревают в изнасиловании двух девочек, сообщил СУ СК по региону на своем сайте. Инцидент произошел вечером 12 июля на улице 20 лет РККА. Безработный встретил двух незнакомых ему восьмилетних подруг. Он вступил с ними в диалог, после чего надругался над жертвами...