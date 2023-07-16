Рязанский стрелок стал пятым на открытом чемпионате республики Беларусь в олимпийском виде «трап»

Рязанский стрелок Андрей Жуков занял пятое место на открытом чемпионате республики Беларусь по «трапу».
Соперники у рязанца были более чем серьёзные. Победителем соревнования стал действующий чемпион России Алексей Гуляев.
Третье место занял Павел Гуркин, мастер спорта международного класса, призёр Олимпиады-2008, чемпион мира 2006 года.
В Рязанской области появились спортсмены, которые с успехом выступают в олимпийской дисциплине «трап». Надеемся, что эти результаты послужат дальнейшему развитию стрелкового спорта в регионе.