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Рязанский стрелок стал пятым на открытом чемпионате республики Беларусь в олимпийском виде «трап»

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Андрей Жуков слева

Рязанский стрелок Андрей Жуков занял пятое место на открытом чемпионате республики Беларусь по «трапу».

Соперники у рязанца были более чем серьёзные. Победителем соревнования стал действующий чемпион России Алексей Гуляев.

Третье место занял Павел Гуркин, мастер спорта международного класса, призёр Олимпиады-2008, чемпион мира 2006 года.

В Рязанской области появились спортсмены, которые с успехом выступают в олимпийской дисциплине «трап». Надеемся, что эти результаты послужат дальнейшему развитию стрелкового спорта в регионе.

Рязанский стрелок стал пятым на открытом чемпионате республики Беларусь в олимпийском виде «трап»

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