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Четверг, 17 марта, 2022

Рязанский «Старый город» принял участие в туристической выставке MITT-2022

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Рязанский «Старый город» принял участие в туристической выставке MITT-2022

7info7

Отель «Старый Город» представил Рязанскую область на крупной туристической выставке MITT-2022. Об участии в международной выставке лидеров туристической индустрии сообщили в пресс-службе гостиничного комплекса.

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На MITT-2022 гостиничный комплекс «Старый Город» & SPA выступил как часть официальной делегации представляющей туристическую отрасль Рязанской области. Стенд Рязанской области был организован при поддержке Рязанского центра экспорта.

Рязанский "Старый город" принял участие в туристической выставке MITT-2022
Рязанский "Старый город" принял участие в туристической выставке MITT-2022
Рязанский "Старый город" принял участие в туристической выставке MITT-2022

Как пояснили в пресс-службе отеля, участие в «MITT-2022» дало возможность встретиться с представителями туристических компаний разных стран и регионов, найти новых партнеров, узнать об успешном опыте коллег по индустрии гостеприимства.

— Для нас было честью представлять Рязань и Рязанскую область на крупной международной выставке, делиться нашим фирменным рязанским гостеприимством и эксклюзивными пряниками «Старого Города», — говорится в сообщении пресс-службы.

MITT-2022— самая крупная туристическая выставка России в категории «Туризм и отдых».  пройдет с 15 по 17 марта в МВЦ «Крокус ЭКСПО» в Москве. MITT — это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

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«Старый город»,  гостиничный комплекс & SPA в классическом европейском стиле расположен в центре Рязани недалеко от Кремля. Регулярно проходящие в ресторанах отеля «гастро-вечера» пользуются неизменной популярностью у рязанских ценителей вкусной еды. Отель неоднократно принимал крупные международные и отраслевые конференции. В 2021 году «Старый город» был признан  победителем Национальной Гостиничной Премии 2021 в номинации «Лучший свадебный отель».

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