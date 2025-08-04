Рязанский спортсмен Иван Синяев завоевал золото Кубка Европы по стрельбе из лука

Рязанский спортсмен Иван Синяев одержал победу на Кубке Европы по стрельбе из лука. Об этом сообщает региональный Минспорт.

С 26 июля по 2 августа 2025 года в Словении, в городе Чатеж, завершился Кубок Европы по стрельбе из лука среди юниоров. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 37 стран.

Иван Синяев в составе юниорской команды России (блочный лук, до 21 года) завоевал золотую медаль в командных финалах. В завершающий день соревнований Иван в личном первенстве в блочном луке, мужчины до 21 года, одержал победу над спортсменом из ЮАР со счётом 141:140 и стал победителем соревнований.

Иван Синяев — спортсмен-инструктор регионального ЦСП и воспитанник ГАУ ДО РО «СШОР ЦСК». Член молодежной сборной команды России. Поздравляем Ивана и его тренера Максима Маркова с отличным результатом.