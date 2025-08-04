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Спорт

Рязанский спортсмен Иван Синяев завоевал золото Кубка Европы по стрельбе из лука

Анастасия Мериакри

Рязанский спортсмен Иван Синяев одержал победу на Кубке Европы по стрельбе из лука. Об этом сообщает региональный Минспорт.

С 26 июля по 2 августа 2025 года в Словении, в городе Чатеж, завершился Кубок Европы по стрельбе из лука среди юниоров. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 37 стран.

Иван Синяев в составе юниорской команды России (блочный лук, до 21 года) завоевал золотую медаль в командных финалах. В завершающий день соревнований Иван в личном первенстве в блочном луке, мужчины до 21 года, одержал победу над спортсменом из ЮАР со счётом 141:140 и стал победителем соревнований.

Иван Синяев — спортсмен-инструктор регионального ЦСП и воспитанник ГАУ ДО РО «СШОР ЦСК». Член молодежной сборной команды России. Поздравляем Ивана и его тренера Максима Маркова с отличным результатом.

Рязанский спортсмен Иван Синяев завоевал золото Кубка Европы по стрельбе из лука С 26 июля по 2 августа 2025 года в Словении, в городе Чатеж, завершился Кубок Европы по стрельбе из лука среди юниоров. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 37 стран.
Рязанский спортсмен Иван Синяев завоевал золото Кубка Европы по стрельбе из лука С 26 июля по 2 августа 2025 года в Словении, в городе Чатеж, завершился Кубок Европы по стрельбе из лука среди юниоров. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 37 стран.

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