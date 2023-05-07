Рязанский следственный комитет проверяет обстоятельства смерти 40-летней женщины

Следственный комитет по Рязанской области проводит проверку по факту смерти женщины 1982 года рождения, в квартире которой жили 16 собак. Доследственную проверку проводит Железнодорожный МСО, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Утром 7 мая стало известно о смерти рязанки. Telegram канал аТипичная Рязань 18+ сообщил, что тело женщины обнаружил около 17 часов 6 мая супруг.
Со слов хозяина собак, утром 6 мая, когда он ушёл на работу, женщина была жива.
По словам соседей, женщина злоупотребляла алкоголем. Жители дома не раз жаловались на вой собак в полицию, однако безрезультатно: животные — частная собственность.
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