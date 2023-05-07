Рязанский следственный комитет проверяет обстоятельства смерти 40-летней женщины

Следственный комитет по Рязанской области проводит проверку по факту смерти женщины 1982 года рождения, в квартире которой жили 16 собак. Доследственную проверку проводит Железнодорожный МСО, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 7 мая стало известно о смерти рязанки. Telegram канал аТипичная Рязань 18+ сообщил, что тело женщины обнаружил около 17 часов 6 мая супруг.

«Погибшая была абсолютно голой, в порезах и крови, с синим лицом и снятым скальпом. Квартира превращена в хлев, воняет на весь этаж. И очень похоже, что не только экскрементами собак, но и, возможно, начинающим разлагаться трупом», – отмечается в посте.

Со слов хозяина собак, утром 6 мая, когда он ушёл на работу, женщина была жива.

По словам соседей, женщина злоупотребляла алкоголем. Жители дома не раз жаловались на вой собак в полицию, однако безрезультатно: животные — частная собственность.