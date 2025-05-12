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Общество

Рязанский Следком возглавил Олег Васильев

Валерия Мединская

Новый руководителем следственного управления СК РФ по Рязанской области назначен Олег Васильев. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Ранее Васильев возглавлял главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Васильев — генерал-лейтенант юстиции.

Напомним, ранее рязанского областное управление СК возглавлял Владимир Никешкин. Свой пост он покинул в феврале этого года.

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