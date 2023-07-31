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Рязанский следком раскрыл убийство, совершенное более 20 лет назад

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В Кораблине завершено расследование особо тяжкого преступления, совершенного более 20 лет назад, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Следствие установило, что в декабре 2002 года два безработных мужчина в ходе конфликта из-за якобы украденных потерпевшим вещей жестоко избили мужчину и покинули его квартиру. От полученных повреждений потерпевший скончался. Единственной уликой для следствия стал след пальца руки, обнаруженный на месте преступления и не принадлежащий хозяину квартиры.

По горячим следам установить личность человека, который оставил отпечаток, не удалось, но работа по уголовному делу не прекратилась. Глубокий анализ преступления позволили найти лицо, находившееся в квартире в момент совершения преступления: им оказался житель Московской области, который рассказал следователям, что в конце декабря 2002 года совместно со сводным братом и знакомым приходил в квартиру потерпевшего и стал свидетелем конфликта между мужчинами. 

Обвиняемыми в убийстве стали житель Рязани 1981 года рождения и житель Кораблино 1975 года рождения. Отмечается, что свою вину они признали частично, настаивая, что нанесенные ими удары не могли привести к смерти.

Дело для рассмотрения направлено в суд. Мужчин обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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