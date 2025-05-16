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Фото ГТРК ОКА
Власть и политика

Рязанский Следком представил нового руководителя: что известно об Олеге Васильеве

Валерия Мединская

15 мая в следственном управлении СК России по Рязанской области состоялось представление нового руководителя. Этот пост занял генерал-лейтенанта юстиции Олег Васильев.

Васильев ранее занимал должность руководителя главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу СК России. Он назначен на должность руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Указом президента Российской Федерации от 25.04.2025 № 271.

В мероприятии принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков, заместитель председателя Следкома РФ Сергей Горяйнов, представители правоохранительных органов региона, сотрудники аппарата следственного управления и территориальных подразделений. Горяйнов отметил профессиональные качества Олега Васильева, а также выразил уверенность, что под его руководством коллектив управления добьется высоких показателей в служебной деятельности.

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В ответном слове новый руководитель управления поблагодарил гостей за участие в мероприятии, выразил признательность руководству страны и СК России за оказанное доверие, а также заверил, что примет все возможные меры к эффективной работе следственного управления.

В интервью ГТРК «Ока» Олег Васильев заявил, что Рязань для него имеет особое значение, и здесь он сразу почувствовал себя на своём месте:

— Я, уже когда пересёк границу Рязанской области, почувствовал себя местным жителем, и тоже уже влюблён. Дело в том, что у меня много друзей, которые служили в ВДВ, и Рязань на протяжении 30 лет у меня в ушах была. Мой средний сын тоже служил в десанте, Омская учебка ВДВ, поэтому частичка моего сердца вложена в этот город, в эту область, в нашу работу, не сомневайтесь, — сказал новый глава следственного управления СК РФ по региону.

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