Рязанский Следком представил нового руководителя: что известно об Олеге Васильеве

15 мая в следственном управлении СК России по Рязанской области состоялось представление нового руководителя. Этот пост занял генерал-лейтенанта юстиции Олег Васильев.
Васильев ранее занимал должность руководителя главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу СК России. Он назначен на должность руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Указом президента Российской Федерации от 25.04.2025 № 271.
В мероприятии принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков, заместитель председателя Следкома РФ Сергей Горяйнов, представители правоохранительных органов региона, сотрудники аппарата следственного управления и территориальных подразделений. Горяйнов отметил профессиональные качества Олега Васильева, а также выразил уверенность, что под его руководством коллектив управления добьется высоких показателей в служебной деятельности.
В ответном слове новый руководитель управления поблагодарил гостей за участие в мероприятии, выразил признательность руководству страны и СК России за оказанное доверие, а также заверил, что примет все возможные меры к эффективной работе следственного управления.
В интервью ГТРК «Ока» Олег Васильев заявил, что Рязань для него имеет особое значение, и здесь он сразу почувствовал себя на своём месте:
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